PS e BE querem ouvir Governo e dirigentes desportivos na AR sobre polémica no judo

O PS pediu esta terça-feira a audição urgente no Parlamento dos presidentes do Comité Olímpico de Portugal e da federação de Judo e ainda do secretário de Estado do Desporto para debater o diferendo entre os judocas e dirigentes federativos. Também o Bloco de Esquerda pediu esta terça-feira a audição do secretário de Estado do Desporto, do Instituto Português do Desporto e Juventude e dos judocas que escreveram uma carta aberta sobre os problemas entre a federação e os atletas.

