Prometen una vacuna contra el cáncer para 2030

Según los científicos responsables de la exitosa vacuna COVID-19 de BioNTech «Pfizer«, a finales de esta década podría estar disponible una vacuna que mejore la respuesta del sistema inmunitario al cáncer y destruya por completo las células cancerosas.

Uğur Şahin y Özlem Türeci, marido y mujer, son los fundadores de la empresa alemana de vacunas que trabaja en este apasionante avance médico, y durante el brote de COVID-19, la pareja se asoció con Pfizer para crear la vacuna del COVID de ARN mensajero (ARNm para abreviar). Hasta el 4 de septiembre de 2022, se habían enviado más de 3.700 millones de vacunas COVID-19 de Pfizer–BioNTech a 180 países.

Antes de que se produjera la pandemia, los científicos Şahin y Türeci ya estaban centrados en la exploración de inmunoterapias contra el cáncer y posibles vacunas. Sin embargo, durante la emergencia mundial, la empresa dejó en suspenso sus trabajos relacionados con el cáncer y se dedicó a desarrollar las vacunas del COVID.

A lo largo de este rápido proceso, el equipo médico aprendió a fabricar vacunas de ARNm y comprendió cómo respondía el sistema inmunitario de las personas al ARNm. El dúo afirma que su éxito con las vacunas del COVID en los últimos dos años ha contribuido al desarrollo de una posible cura del cáncer en el futuro.

En la actualidad, la empresa tiene varios tratamientos con vacunas en fase de ensayo clínico, incluido uno en el que los pacientes con diagnóstico de cáncer reciben una vacuna personalizada para estimular su sistema inmunitario y atacar la enfermedad.

El profesor Türeci, director médico de BioNTech, explicó en el programa «Sunday With Laura Kuenssberg» de la BBC que la tecnología de ARNm utilizada en su vacuna del COVID podría servir algún día para proteger el sistema inmunitario y atacar también las células cancerosas.

«Lo que hemos desarrollado durante décadas para el desarrollo de la vacuna contra el cáncer ha sido el viento de cola para desarrollar la vacuna del COVID-19, y ahora la vacuna del COVID-19 y nuestra experiencia en el desarrollo de la misma revierte en nuestro trabajo contra el cáncer», dijo el profesor Tureci. «Hemos aprendido a fabricar mejor y más rápido las vacunas. Hemos aprendido en un gran número de personas cómo reacciona el sistema inmunitario ante el ARNm».

El uso de la tecnología del ARNm ayudó a la creación de las vacunas COVID-19 y, como explica Türeci, la tecnología de la vacuna del COVID podría ser la respuesta a la lucha contra el cáncer.

La organización benéfica Cancer Research UK ya se ha asociado con Vaccitech para probar una de las primeras vacunas terapéuticas del mundo contra el cáncer de pulmón. El Dr. Rupal Mistry, director de información sobre investigación de la organización benéfica, explica a Cosmopolitan UK cómo funcionaría una futura vacuna contra el cáncer: «Las vacunas contra el cáncer de ARN mensajero se fabrican con trozos de ‘ARN’ que suelen encontrarse en las células cancerosas. Pueden inyectarse en el cuerpo para que las células del sistema inmunitario respondan mejor y destruyan las células cancerosas.

«Al igual que la ciencia fue nuestra ruta para salir de la pandemia, la ciencia es nuestra ruta para vencer al cáncer. Somos optimistas en cuanto a que, en el futuro, veremos que la tecnología del ARNm y otros interesantes enfoques de las vacunas darán a los médicos más opciones de tratamiento para ayudar a vencer el cáncer.»

A pesar de los avances positivos, los profesionales de la medicina siguen siendo cautelosos porque todavía no existe una cura para el cáncer, al menos no todavía. Los fundadores de BioNTech admiten que lo más probable es que haya obstáculos por delante [vía The Guardian]. «Como científicos, siempre dudamos en decir que tendremos una cura para el cáncer», dijo Türeci. «[Pero] tenemos una serie de avances y seguiremos trabajando en ellos».

La empresa alemana también afirma que pretende encontrar tratamientos para el cáncer de intestino, el melanoma y otros tipos de cáncer, pero vuelve a insistir en que habrá que superar múltiples obstáculos antes de que surja una cura total. Por ejemplo, las células cancerosas que componen los tumores pueden estar incrustadas con muchas proteínas diferentes, lo que hace extremadamente difícil crear una vacuna que se dirija a todas las células cancerosas y no a los tejidos sanos.

Según Cancer Research UK, a una de cada dos personas nacidas en el Reino Unido después de 1960 se le diagnosticará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida.

El Dr. Mistry añade: «El uso de vacunas para tratar a las personas con cáncer es un campo emergente apasionante, y Cancer Research UK está a la vanguardia de estos avances. Estamos financiando investigaciones de vanguardia para aprender cómo la tecnología de los virus y las vacunas puede activar el sistema inmunitario contra el cáncer».

Así pues, puede que aún quede mucho trabajo por hacer antes de que se anuncie que una vacuna es segura, eficaz y está lista para su uso, pero nos emociona saber que se están dando pasos tan positivos en la lucha contra el cáncer.

ENLACE ORIGINAL: https://www.cosmopolitan.com/uk/body/health/a41639531/cancer-vaccine/

