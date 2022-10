Popularidade da primeira-ministra britânica em queda livre

Entornointeligente.com /

A popularidade da primeira-ministra do Reino Unido, Elizabeth Truss, continua a cair a pique, pouco mais de um mês depois de ter assumido o cargo, substituindo Boris Johnson, e na sequência de uma série de recuos nas promessas económicas que a levaram ao poder.

Na última sondagem da YouGov, realizada entre os dias 14 e 16 deste mês, e publicada nesta terça-feira, apenas um em cada dez britânicos diz ter uma opinião positiva sobre Truss.

Com menos de 70% de taxa de popularidade líquida (com base no cálculo entre os 10% que a apoiam, contra 80% de opiniões desfavoráveis), e uma queda de 14 pontos percentuais em apenas uma semana, a primeira-ministra é agora a líder política britânica mais impopular dos últimos 20 anos no Reino Unido.

Liz Truss's net favourability rating has fallen to -70

Favourable: 10% (-5 from 11-12 Oct)

Unfavourable: 80% (+9) https://t.co/ZJ7P5Or91I pic.twitter.com/ih99Faagay

— YouGov (@YouGov) October 18, 2022 Em comparação, no seu pior momento como primeiro-ministro, em Julho deste ano — quando foi forçado a demitir-se , acossado por vários escândalos, e perdeu o apoio de praticamente todo o Governo —, Johnson apresentava uma taxa de popularidade de menos 53%.

Outro exemplo que atesta bem as dificuldades de Liz Truss é o de Jeremy Corbyn. A pior taxa de popularidade do antigo líder do Partido Trabalhista foi de menos 55%, em Julho de 2019.

Com a libra em queda e as taxas de juro da dívida pública do Reino Unido a subirem num ápice por causa do plano económico de Truss — que apostava num corte de impostos avaliado em 45 mil milhões de libras e num pacote de apoios que, com a duração de dois anos, poderia chegar a um custo total superior a cem mil milhões de libras — , a líder tory recuou em praticamente todas as promessas que fez durante a corrida interna à sucessão de Boris Johnson, durante o Verão.

Para tal, despediu o seu (amigo e) ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, com apenas 37 dias no cargo, e nomeou Jeremy Hunt (ex-ministro da Saúde e dos Negócios Estrangeiros) para o seu lugar. Foi, aliás, o próprio Hunt que, num comunicado ao país, na segunda-feira, confirmou o abandono das principais bandeiras eleitorais de Truss.

A imprensa britânica — incluindo os jornais conservadores mais próximos dos tories , como o Daily Mail , o Sun ou o Telegraph — ​ está a tratar estes recuos de Truss como uma «humilhação», que põe seriamente em causa a sua autoridade política, e que a deixa praticamente sem hipóteses de vir a liderar o Partido Conservador nas próximas eleições legislativas, previstas para 2024.

Até porque, no actual estado de coisas, o Partido Trabalhista, de Keir Starmer , lidera todas as sondagens a nível nacional, algumas delas, como a última da YouGov, com vantagens próximas dos 30% das intenções de voto.

Em entrevista à BBC na segunda-feira à noite, Truss pediu «desculpa pelos erros» que cometeu, mas garantiu que vai guiar o partido até às próximas eleições.

SNAP POLL: A majority of Conservative party members want Liz Truss to resign

All members

Resign: 55%

Stay: 38%

Truss voters

Resign: 39%

Stay: 57% https://t.co/ftgIKn7xZv pic.twitter.com/PGwCCtkamr

— YouGov (@YouGov) October 18, 2022 «Quero assumir as responsabilidades e pedir desculpa pelos erros que foram feitos. Queria ajudar as pessoas com as suas facturas energéticas e lidar com a questão dos impostos elevados. Mas fomos demasiado longe e demasiado rápido. Assumo isso», afirmou.

Se é certo que Truss tem como trunfo político o facto de ter sido escolhida para líder do partido e do Governo por 57% dos militantes conservadores — os restantes 43% optaram pelo ex-ministro das Finanças Rishi Sunak , que previu a reacção negativa dos mercados aos planos da sua adversária — , os números revelados pela YouGov no campo conservador não lhe são, no entanto, favoráveis.

Entre os militantes do partido, 55% defendem que Truss se devia demitir e 32% dizem que Boris Johnson seria o melhor candidato à sua sucessão.

«I'm sticking around because I was elected to deliver for this country»

PM Liz Truss tells @ChrisMasonBBC she will lead the Conservatives into the next general election https://t.co/5x7aSkEXTI pic.twitter.com/6FwHaGxfpd

— BBC Politics (@BBCPolitics) October 18, 2022 E entre o eleitorado que se assume como conservador, apenas 20% afirmam ter uma opinião positiva sobre a primeira-ministra. Feitas as contas com os 71% que dizem ter uma opinião negativa, a taxa de popularidade líquida de Truss é -51% neste grupo de eleitores. Pior: representa uma queda de 26 pontos percentuais em comparação com a última sondagem, da semana passada.

Nesta terça-feira, a primeira-ministra britânica está em contenção de danos. Depois de ter reunido o Conselho de Ministros durante a manhã, falou no final da tarde com os membros do European Research Group (ERG), o grupo dos deputados conservadores eurocépticos e neoliberais.

Jacob Rees-Mogg, ministro do Comércio e figura de proa do ERG, disse que a reunião com Truss «correu muitíssimo bem».

