PAN quer proibir políticos e família de acederem a apoios estatais

Entornointeligente.com /

Para evitar mais casos como os dos ministros Ana Abrunhosa e Pedro Nuno Santos , cujos familiares beneficiaram de projectos aprovados para aceder a fundos públicos e comunitários (no caso da primeira) e de contratos públicos por ajuste directo (no segundo), o PAN quer que a lei passe a proibir os altos cargos públicos e políticos e as respectivas famílias de acederem a procedimentos de «atribuição de subvenção pública, incentivos financeiros, sistemas de incentivos ou benefícios fiscais por via de acto administrativo».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com