O táxi aéreo Volocopter está cada vez mais perto das cidades europeias

O táxi helicóptero Volocopter teve há dias o seu primeiro voo de teste em Itália, no Aeroporto Fiumicino de Roma. Na cerimónia de apresentação do protótipo falou-se do «primeiro passo concreto» para «o futuro da mobilidade aérea urbana» perante um meio de transporte eléctrico que deverá a voar na capital italiana em 2024, tendo capacidade para transportar passageiros do Aeroporto Internacional de Roma – Leonardo da Vinci, em Fiumicino, ao centro da cidade em 20 minutos.

Pioneiro da mobilidade aérea urbana (UAM), este «volocóptero» concluiu assim com sucesso os primeiros voos de teste tripulados no espaço aéreo italiano na zona de Roma, que terá o primeiro aeroporto funcional para este tipo de aparelhos.

O teste aconteceu um ano após a apresentação do primeiro protótipo eVTOL em Itália. Nos últimos doze meses, «houve um progresso significativo na tecnologia de voo, design e nos regulamentos necessários para permitir que os primeiros serviços entre o aeroporto e a cidade de Roma aconteçam em 2024», afirmou Claudio de Vincenti, presidente da empresa aeroportuária Aeroporti di Roma (Adr).

O piloto de testes deste Volocopter eléctrico voou a uma velocidade de 40 km/h durante cinco minutos a 40 metros de altura ao longo de uma trajectória à vista de espectadores. O táxi aéreo foi projectado para voos rápidos de passageiros e sem emissões, em ambientes urbanos e estradas congestionadas.

Foto Alguns aparelhos são pilotados remotamente Raymar Laux Refira-se que em Março a Volocopter realizou voos de teste tripulados e pilotados remotamente em França. Este país pretende lançar este tipo de voos a tempo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris em 2024.

Foto O futuro da mobilidade urbana? DR

LINK ORIGINAL: Publico

