O que é a «família natural»?

No dia seguinte à vitória de Giorgia Meloni nas eleições italianas, circulou pelas redes sociais um vídeo com uma sua intervenção no encontro do partido espanhol Vox, onde vociferava, entre outras coisas, o seu não ao » lobby -LGBT» e o seu sim à «família natural» . O conceito de «família natural» tem encontrado campo fértil no discurso das extremas-direitas europeias, e não deixa aliás de ser referido no programa de um partido com assento na Assembleia da República . Subjaz-lhe a ideia de uma pretensa organização entendida como intrínseca à humanidade e, por isso, «natural» e de certa forma automática em todas as configurações sociais.

