«No me representa»: fiscal Fossati ante dichos del presidente de la asociación de fiscales

La fiscal que investiga el caso Astesiano, Gabriela Fossati , se desmarcó del cruce entre su colega Willian Rosa —presidente de la Asociación Magistrados Fiscales— y el senador nacionalista Jorge Gandini por las críticas a las demoras en las causas que maneja Fiscalía y una presunta intencionalidad política . «(Rosa) hace referencia a una investigación que ignora absolutamente y a la que no tiene ningún acceso y realiza consideraciones que no tienen que ver y puedo entender que hay otra finalidad «, puntualizó Fossati este martes al ser consultada por El País.

La semana pasada, Gandini había cuestionado el accionar de Fiscalía por la rapidez con la que se investigan algunos casos y apuntó al caso del narcotraficante italiano Rocco Morabito. Consideró que «el fiscal no hizo una averiguación todavía», pero agregó: «Cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo. Cuando tenemos dos problemas nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble (…) Me da la impresión que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder».

Rosa respondió a estas opiniones y remarcó que es cierto que hay demoras, pero que «es una media verdad que el interlocutor completa de la forma que le conviene para fundamentar su punto, porque genera suspicacias».

Y Fossati sumó a la polémica desde su cuenta de Twitter. Allí solicitó a Rosa que dejara de hablar en su nombre. «Su respuesta no es gremial, es claramente política. Los senadores pueden opinar y quejarse, todos, los ciudadanos también, los fiscales contestaremos si lo entendemos necesario o no. No lo autorizo a referirse a mi trabajo. No tener color es no tener color, no solo decirlo», expresó.

Su respuesta no es gremial, es claramente política. Los Senadores pueden opinar y quejarse, todos, los ciudadanos también, los fiscales contestaremos si lo entendemos necesario o no.

No lo autorizo a referirse a mi trabajo. No tener color es no tener color, no solo decirlo.

— Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) October 17, 2022 Consultada por El País, la fiscal enfatizó que a lo largo de los años ha intentado mantenerse alejada de la prensa para no entrar en discusiones permanentes.

«Los años nos enseñan y uno genera una caparazón y se hace bastante inmune», expresó y puntualizó que «en esas respuestas frecuentes e inmediatas» que hace el fiscal Rosa, respondiendo «a unos sí y a otros no» demuestra que » la finalidad no es defender el accionar » y apuntó que además «nunca se le pidió» que lo haga. «No me representa», resumió.

Respecto a los dichos del senador Gandini sobre la independencia de los fiscales en las causas que involucran al gobierno, Fossati respondió que cree «enfáticamente que cualquier ciudadano, político o no», puede realizar consideraciones».

