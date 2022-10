Entornointeligente.com /

​O líder do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta terça-feira que o PS «defraudou» o país e que, se as contas «têm o défice controlado», essa «coroa de glória» é de um PS «travestido de furioso adepto das contas públicas saudáveis», mas que se «traduzem no empobrecimento» dos sectores públicos.

