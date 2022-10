Mercadona lanza un nuevo perfume con la intención de que se convierta en nuestro favorito de este otoño (y Tiktok ya lo ha probado)

Entornointeligente.com /

Aunque la canción de Mercadona sea capaz de colarse incluso en nuestros sueños y no dejarnos en paz, la cadena de supermercados está arrasando en Tiktok cada semana con sus novedades. Su línea de maquillaje y cosmética es una de nuestras favoritas y esta semana lanza un nuevo perfume con la intención de colarse en nuestro tocador y acompañarnos las 24/7 este otoño 2022 .

En Trendencias Mercadona lanza el lote de maquillaje que se convierte en el regalo perfecto este otoño My Soul Glacier, un perfume que nos dejará heladas Bajo el nombre de My Soul Glacier y con una variante para ella y otra para él, Mercadona vuelve a enloquecer a sus fans con esta nueva propuesta. Se trata de una nueva versión de sus famosos perfumes My Soul pero con una variante que hacen que su fragancia sea más refrescante. Con un envase que sigue las mismas líneas que el original, un efecto escarchado (o helado) nos anuncia que estamos ante una nueva versión.

De colores turquesas y bajo el nombre de My Soul Glacier for Her , Mercadona presenta este nuevo aroma con toques orientales frutales. Se trata de un perfume con mucha personalidad que atrapa desde la primera toma de contacto y que nos acompaña durante toda la jornada -hay quien se atreve a compararlo con La Nuit Trésor de Lâncome-.

Notas de salida. Pera y lavanda con toques especiados de pimienta rosa. Corazón. Ámbar avainillado. Notas de salida. Madera musk. TikTok ya se ha hecho eco de la novedad Aunque lleva pocos días en los estantes de los supermercados, como no podía ser de otro modo Tiktok ya e ha hecho eco de este nuevo producto. Arrasando en esta RRSS, este nuevo perfume está a la venta por 12 euros .

@novedadsupermercado Mercadona novedades 💚 #mysoul #glacier #mercadonaperfumeria #novedadsupermercado ♬ PUNTO 40 – Rauw Alejandro & Baby Rasta Después de arrasar con el retinol de Mercadona , la cadena de supermercados se prepara para la época navideña con la intención de hacernos los regalos más fáciles (y económicos).

Fotos | Instagram @rosalia.vt , Mercadona

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com