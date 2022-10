Marcos Valle canta um Brasil cinzento mas com esperança de «voltar à vida»

Entornointeligente.com /

No Verão de 2019 vimo-lo em Lisboa, no espaço TimeOut, e no Festival de Espinho, com a orquestra de jazz local. Agora, o cantor e compositor brasileiro Marcos Valle, autor de canções que se tornaram clássicos como Preciso aprender a ser só ou Samba de Verão , regressa a Portugal no meio de uma digressão europeia que começou dia 15 em Paris, depois Colónia e Berlim antes de actuar no Casino do Estoril (dia 19, esta quarta-feira) e em Lisboa, no Musicbox (21, já esgotado). Daí seguirá para Santander, Manchester, Londres, Madrid e, por fim, o Porto, no Ateneu Comercial (dia 29).

Se em 2019 trazia Sempre , que descrevia como «um disco bem p’ra cima, com muito ritmo, que mostra o meu lado pop», agora traz um outro que é mais melancólico, reflexo da actual situação do Brasil . «Quando gravo um disco», diz Marcos Valle ao PÚBLICO, por telefone, «não penso muito no que era o anterior. Porque como a minha música é muito ecléctica, muito variada, eu deixo que o momento conduza o que vou fazer. Quando gravei Cinzento , lembrei a época em que gravei o Previsão do Tempo [1973]. Tinha os grooves , os ritmos, mas não era um disco com muita instrumentação, era um pouco mais acústico, baseado no meu Fender Rhodes, nos meus teclados.»

Ao mesmo tempo, reflectia a época: «Porque no nome Cinzento , que é uma música minha com o Emicida , eu queria simbolizar um pouco o que a gente estava vivendo, quando o momento cultural para o Brasil estava (e continua, até às eleições, agora ) muito confuso, devido à pouca valorização da cultura por esse Governo actual, que não dá apoio aos artistas. Havia uma situação cinzenta, um pouco nublada. E eu quis trazer essa ideia para o disco, mostrando que era uma época muito difícil, em termos de cultura, para o nosso país.» O paralelo com Previsão do Tempo tem ainda outro motivo: «Porque ele saiu na época da ditadura, uma época muito complicada para a cultura, com censura e essas coisas todas. Então, vi uma certa semelhança, porque estavam relançando esse disco na mesma gravadora onde fui gravar o Cinzento .»

Cinzento é um disco de parcerias, onde o nome de Marcos Valle surge ao lado de uma série de outros, como Paulo Sérgio Valle ( Nada existe ), Ronaldo Bastos ( Posto 9 ) ou Jorge Vercilio ( Só penso em jazz ), mas também Emicida ( Reciclo e Cinzento ), Kassin ( Lugares distantes ), Bem Gil ( Se proteja ), Domenico Lancellotti ( Pelo sim pelo não ), Moreno Veloso ( Redescobrir ) ou Zélia Duncan ( Rastros raros ). «O que eu queria, ao lado dos parceiros que eu já tinha, com o meu irmão Paulo Sérgio ou como o Ronaldo Bastos, era trazer parceiros novos, de outras gerações, artistas que eu admirava e que se diziam influenciados pela minha música.»

Foi então que pensou em fazer as melodias inteiras, deixando as letras por conta de cada compositor convidado. «Para falar a verdade, nem sugeri nenhum tema, mas todos eles vieram com letras interessantíssimas. Parece que eles estavam sentindo o que eu estava sentindo. Porque algumas letras vinham com uma preocupação social e outras com amor. E o amor também é muito importante nesse disco, porque também está faltando amor nesse momento em que gente vive. O povo brasileiro sempre foi muito feliz, muito alegre, e ficou meio triste, ficou brigando por causa de política. E o amor é um antídoto para essa situação.» Que Marcos Valle espera que se altere agora com as actuais eleições. «Espero que realmente a coisa mude, para que a gente possa voltar ao que nós éramos anteriormente.»

A digressão europeia que o traz de volta a Portugal baseia-se no novo disco, afirma: «É muito baseada no Cinzento , mas toco também coisas que gravei após o Cinzento . Por exemplo, Vida , que eu fiz com uma artista da nova geração, Liniker, e que é uma celebração à vida, de esperança, vamos voltar à vida. Lógico, estamos falando também da pandemia, com a ideia de nos reunirmos, de ser felizes, de viver. É uma música novinha, que eu fiz com a Liniker e que vou cantar as primeiríssimas vezes nessa tournée . Tem uma outra música minha, The mermaid (Sereia do mar) , que o grupo Chicago gravou este ano . Eu fiz a música e o Robert Lamm, que é um dos fundadores do grupo, um dos vocalistas, gravou maravilhosamente. É uma bossa novinha, que vai ser interessante de tocar. Fora isso, logicamente vou trazer também algumas canções mais conhecidas, como Estrelar ou Samba de Verão . Mas vai ter muita novidade.»

Com Marcos Valle (voz, teclados), estarão em palco Renato Massa (bateria), Jefferson Lescowich (baixo), Jessé Sadoc (trompete e fliscorne) e Patricia Alvi (vocais). Finda a digressão europeia, espera-o o Festival Coquetel Molotov, no Recife: «Gravei uma música muito recente com um grupo chamado Jovem Dionísio, que já está com muito sucesso no Brasil, chamada Melhor do mundo . Acabou de sair. E nós vamos fazer uma apresentação juntos em Recife. Logo depois, vou começar a gravar o meu novo disco para a Far Out Records. Então não vou parar, não, já vou chegar trabalhando.»

