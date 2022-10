Judiciária não pôde agir mais cedo no caso do ataque à Faculdade de Ciências por não ter mandado de busca

Entornointeligente.com /

Mais cedo tivesse chegado o mandado de busca à casa do jovem que tinha um plano para fazer uma matança na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mais cedo a Polícia Judiciária teria agido. Numa altura em que era urgente entrar em casa do suspeito o mais depressa possível, uma vez que ninguém sabia para quando estava previsto o ataque, as autoridades ficaram penduradas mais de 24 horas à espera que as autoridades judiciais despachassem o seu pedido para o poderem fazer.

