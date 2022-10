Isabel Díaz Ayuso aparca la polémica y aparece con un traje verde botella que tiene un clon en Mango

Entornointeligente.com /

La polémica vuelve a girar en torno a Isabel Díaz Ayuso . Todo apunta a que su gobierno regional no está pasando por su momento y la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Sonia Martínez Machuca, «por motivos médicos y personales» (como leemos en El País ) es una muestra más de la inestabilidad actual.

En Trendencias El vestido de Isabel Díaz Ayuso del que todo el mundo habla está agotado, pero tiene un hermano gemelo En redes sociales se apunta que hay más razones tras este despido: «dimite la gerente de Atención Primaria de Ayuso por la chapuza con las urgencias que llevan más de 900 días cerradas», defiende Mónica García, la líder de Más Madrid, en Twitter.

Un vistazo a… MANGO CASA Temas políticos a un lado, Ayuso acudió ayer a la entrega de los Premios Siete Estrellas del Deporte con un look sobrio, sencillo y fácil de emular.

View this post on Instagram A post shared by Carlos Sainz (@carlossainz55)

Con un traje de dos piezas teñido de verde botella, la política madrileña propone un estilismo sin muchas complicaciones que podemos lucir para ir a la oficina o para un evento especial , en función de los complementos escogidos. Si buscas un modelo similar, en Mango tienen un conjunto con el que generar un outfit del mismo rollo.

En Trendencias Isabel Díaz Ayuso luce la blusa de Bimani que es perfecta para un look de invitada Chaqueta, 99,99 euros . Pantalón, 59,99 euros .

