Gonzalo Higuain disputó su último partido como futbolista profesional

Gonzalo Higuaín disputó este lunes su último partido como profesional, ya que Inter Miami CF fue goleado por New York City FC y quedó eliminado de los playoffs de la MLS. «Se acaba lo que más amé», expresó el Pipita en conferencia de prensa.

Gonzalo Higuaín finalizó su carrera como futbolista profesional. @InterMiamiCF El argentino, goleador histórico de la franquicia y mejor jugador del equipo en el año, en el que convirtió 16 goles y lo lideró hacia la primera postemporada de su joven historia, fue el más desequilibrante de un conjunto que pagó caros sus errores defensivos. El argentino Maxi Morález y los brasileños Gabriel Pereira y Héber anotaron los goles de los neoyorquinos, que avanzaron a los cuartos de final del certamen local.

Apenas finalizado el cotejo, el Pipita rompió en llanto en pleno campo de juego. Como anunció hace dos semanas en una emotiva conferencia de prensa, su retiro iba a llegar cuando terminara la participación del equipo de la Florida en la actual MLS.

«Se acaba lo que más amé. Fueron 17 años de carrera, la mitad de mi vida, y se me vienen todas las imágenes a la cabeza, de lo que viví, de lo que luché, de lo que me esforcé. Me voy con la conciencia tranquila y súper orgulloso de que di todo hasta hoy. Lo más importante en la vida es eso, y yo siento que di todo. Empieza otra etapa, otra vida, dejando lo que más amé, pero con la convicción de que di todo lo que podía dar. Ahora a disfrutar de mi mujer, mi hija, mis amigos y mi familia, a mirar para adelante y a estar orgulloso de lo que logré», indicó Higuaín.

Respecto a su paso por el Inter Miami, que le otorgó el rol de jugador franquicia, manifestó que la liga y el club le devolvieron las ganas de «jugar solo por amor a la pelota». Y añadió: «Me voy orgulloso de todo lo conseguido, y de los compañeros que me tocaron jugar, del entrenador, de los fans. Pasé un año maravilloso más allá de este final».

«Con el paso de los años, los pensamientos van cambiando. Cuando empecé mi carrera, quería ser recordado de una manera, pero hoy que la termino quiero que me recuerden como persona, por mis valores, respeto y profesionalismo, porque a la larga es lo que más importa. Yo quiero que me recuerden por haber sido buena gente, más allá de la carrera que hice», finalizó.

El exjugador del Real Madrid , de 34 años, inició su trayectoria profesional en River Plate antes de dar el salto muy joven a Europa, el Merengue lo compró por 12 millones de dólares.

Con una gran carrera que incluye a otros equipos destacados como Juventus , Chelsea , Nápoli o Milan , Higuaín también fue un referente muy importante de la Selección Argentina .

Hijo del defensor Jorge Higuaín, Gonzalo nació en Brest, Francia, y pese a que fue tentado para jugar por Les Bleus, optó por vestir la camiseta Albiceleste. Debutó bajo el mando de Diego Maradona en 2009 con la que marcó 31 goles en 75 partidos y es el sexto máximo goleador del conjunto nacional. A nivel clubes, marcó 335 tantos en 709 cotejos, casi medio gol por partido.

El argentino debutó en la MLS en septiembre de 2020, en la recta final de la primera temporada del Inter Miami. Higuaín convirtió 16 goles este curso con el Inter Miami, lo que lo ubica como el máximo goleador histórico de la franquicia (en total, festejó 29 veces en 70 partidos, lo que lo convierte también en el futbolista con más presencias de la joven institución).

