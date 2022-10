Festival de Cine Español se instala en Trasnocho Cultural en su 26 Edición

Entornointeligente.com /

La Embajada de España en Venezuela y Queiroz Publicidad se preparan para iniciar este 20 de octubre el Festival de Cine Español, en su 26 edición, en la que brindará a todos los asistentes una variada programación de las películas más recientes de la industria cinematográfica española, las cuales han contado con reconocimientos y han participado, además, en diversos festivales internacionales.

En esta oportunidad 7 son las opciones cinematográficas que los amantes del Séptimo Arte podrán apreciar en este esperado festival, el cual se extenderá hasta el 2 de noviembre.

Es así como en las salas de cine de Trasnocho Cultural se podrá disfrutar de manera presencial de una selecta programación, tal es el caso de EL BUEN PATRÓN , de Fernando León de Aranoa, la cual ha sido ganadora de 6 premios Goya, incluyendo mejor película, dirección, guion original y actor. El film narra la historia de Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias y quien espera la inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para la visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias.

También se exhibirá ALCARRÁS, de Carla Simón, la cual ganó el Oso de Oro como mejor película, selección oficial Festival de cine de Berlín y fue presentada fuera de concurso en el Festival de cine de Málaga. Este audiovisual cuenta la vida de la familia Solé, mostrando sus diferentes generaciones, las cuales cultivan una gran extensión de melocotoneros en Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.

Ganadora de 5 premios en el Festival de cine de Málaga, incluyendo los de mejor película y guion, CINCO LOBITOS de Alauda Ruiz de Azúa se integra a esta programación de lo mejor del cine español. En esta película Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

COMPETENCIA OFICIAL de Gastón Duprat y Mariano Cohn, presentada en sección oficial a concurso en el Festival de cine de Venecia, también se proyectará en las salas de cine en esta edición. Aquí, en busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

Además, se exhibirá EL VIENTRE DEL MAR , de Agustí Villaronga, la cual es basada en una novela de Alessandro Baricco. Finalista a los premios Goya mejor guion adaptado y ganadora de 6 premios Biznaga, del Festival de cine de Málaga, incluyendo mejor película y guion, esta película cuenta la historia la Fragata Alliance, de la Marina francesa, en su embarcación ante las costas de Senegal. Como los botes disponibles para la evacuación no son suficientes para acoger a todos los tripulantes, se construye una precaria embarcación en la que obligan a subir a 147 hombres: soldados, marineros, algún pasajero y unos pocos oficiales. El plan previsto es que los botes remolquen la balsa hasta la orilla, pero el pánico y la confusión se apoderan del convoy y cortan la soga de remolque, abandonando la balsa a su suerte. El hambre, la inclemencia del mar, la locura y una lucha encarnizada se desatan en aquella balsa a la deriva.

Ganadora de 3 premios Goya, mejor fotografía, diseño de producción y canción original, MEDITERRÁNEO de Marcel Barrena, estará también dentro de esta selección. En este film dos socorristas, Óscar (Eduard Fernández) y Gerard (Dani Rovira), viajan hasta la isla de Lesbos, en Grecia, impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar descubren una realidad sobrecogedora: miles de personas arriesgan sus vidas cada día cruzando el mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados. Sin embargo, nadie ejerce labores de rescate. Junto a Esther (Anna Castillo), Nico (Sergi López) y otros miembros del equipo, lucharán por cumplir un cometido, dando apoyo a personas que lo necesitan. Para todos ellos, este viaje inicial supondrá una odisea que marcará sus vidas.

A TODO TREN de Santiago Segura, es otra de las muestras de esta selección que pueden disfrutar en la sala del Trasnocho Cultural. En esta película, que pertenece al género de la comedia, Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevar a uno de sus hijos a un campamento en Asturias en tren nocturno, pero algunos padres le proponen que lleve también a varios de sus hijos, pero en el último minuto los acompañará Felipe, abuelo de dos de los niños, un tipo extravagante e irresponsable. Cuando el tren arranca sin Ricardo ni Felipe, pero con los niños solos dentro, comenzará una disparatada persecución por parte del padre y del abuelo para alcanzar al tren, y un alocado viaje por parte de los niños, donde harán todas las travesuras que no se atreverían nunca a hacer delante de los mayores.

Es importante hacer mención de valiosos aliados con los que se contó para la puesta en marcha de esta fiesta del cine, tales como Movistar, Mapfre, Repsol, Hotel Selva Negra, Restaurant Urrutia, Mahou, Castillo de Benizar, Distribuidora Metropólitan y Sangría La Tinta.

Para mayor información respecto a la programación y diversas actividades que llevará a cabo el Festival de cine español ingresar en www.culturaesve.org.ve o en las siguientes redes sociales:

