Elon Musk lanzó catastrófica advertencia sobre el uso de armas nucleares en Ucrania

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fundador de SpaceX, el multimillonario Elon Musk publicó un hilo de Twitter en el que profundizó sobre la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin sobre utilizar armas nucleares contra Ucrania . Según las predicciones hechas por el también creador de Tesla, tanto una catástrofe nuclear como la Tercera Guerra Mundial son escenarios bastante probables a esta altura del conflicto, que ya lleva más de ocho meses.

«Si Rusia se enfrenta a la elección de perder Crimea o usar armas nucleares en el campo de batalla, elegirá lo último», pronosticó Musk en un principio.

Y explicó: «Nos guste o no, Crimea es absolutamente vista como una parte central de Rusia por parte de Rusia. Tiene una importancia crítica para la seguridad nacional de Rusia, ya que es su base naval del sur. Desde su punto de vista, perder Crimea es como si Estados Unidos perdiera Hawái y Pearl Harbor».

If Russia is faced with the choice of losing Crimea or using battlefield nukes, they will choose the latter.

We’ve already sanctioned/cutoff Russia in every possible way, so what more do they have left to lose?

If we nuke Russia back, they will nuke us and then we have WW3.

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022 Luego, alertó sobre un segundo factor que llevaría al Gobierno ruso a emplear armas nucleares: «Si Rusia enfrenta la destrucción de su ejército y la derrota total de la OTAN , usarán armas nucleares».

Sin embargo, en este caso particular, teorizó una respuesta del organismo internacional: «Entonces la OTAN responderá con armas nucleares y la civilización habrá terminado». «Pero, oye, ¡mira el lado positivo! Al menos Rusia no tiene a Crimea en ese escenario», bromeó sarcásticamente.

El empresario terminó por hacer referencia al posible involucramiento de Estados Unidos en el conflicto bélico. «Si bombardeamos a Rusia, nos bombardearán a nosotros y luego tendremos la Tercera Guerra Mundial», anticipó.

Y concluyó con una advertencia: «Obviamente, muchos no están de acuerdo con esta lógica, pero ¿Cuál creen que es su probabilidad de estar equivocados sobre la Tercera Guerra Mundial? Si dicen 0%, son tontos completamente peligrosos».

RELACIONADAS Drones suicidas, la estrategia de Vladimir Putin para aterrorizar a Ucrania Guerra entre Rusia y Ucrania entra en una fase de «callejón sin salida»

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com