El Corte Inglés tiene rebajada la batamanta más calentita que llevaría sin vergüenza incluso con visitas en casa

Soy de las personas que más sufre el frío de la faz de la tierra, lo reconozco, también tengo »la suerte» de vivir en el sur, donde los días de frío escasean cada vez más (por favor, veroño, vete ya que quiero sacar los abrigos ).

En Trendencias Cómo quitar las ojeras: los trucos infalibles para eliminarlas en tiempo récord Por eso compras tan poco glamurosas como una manta eléctrica o una batamanta , son para mi imprescindibles, pero claro, también me gusta recibir visitas con estilo -y dignidad- a nivel Preysler , por lo que toca guardarlas en el armario para estar presentable.

No exagero si digo que he encontrado la batamanta más bonita del universo , tanto que no solo me la pondré cuando vengan visitas, estaré a un paso de sacarla a la calle (bueno aquí igual estoy exagerando un poquitín…). La bata en cuestión tiene forma de capa y un diseño ribeteado con pelito que no solo es gustoso, le da un toque bohemio y folk bastante interesante.

Pero es que además, sale súper económica porque la tenemos rebajada en El Corte Inglés por 17,95 14,35 euros.

Batamanta Mila Basics El Corte Inglés

PVP en El Corte Inglés 14,35€ Dos colores más disponibles Esta maravilla del diseño comfy está también en dos colores y estampados diferentes, para las que se atreven con todo o para ofrecerle también a las visitas ya de paso.

Batamanta Shacha Basics El Corte Inglés con tejido polar y estampado de cuadros por 17,95 14,35 euros.

Batamanta Shacha Basics El Corte Inglés

PVP en El Corte Inglés 14,35€ Para las más clásicas esta batamanta con estampado paisley modelo Anya es la mejor opción por 17,95 14,35 euros.

Batamanta Anya Basics El Corte Inglés

