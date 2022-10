EDP Renováveis investiga acidente no parque eólico da Padrela

Entornointeligente.com /

A explosão num parque eólico que feriu dois trabalhadores nesta terça-feira aconteceu no parque eólico da Padrela, propriedade da EDP Renováveis.

A empresa do grupo EDP confirmou ao PÚBLICO que o acidente sucedeu «enquanto eram realizados trabalhos de manutenção» neste parque eólico na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar, que entrou em funcionamento em 2004.

«Os dois feridos foram transportados para o hospital e um deles teve já alta», adiantou a empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade, acrescentando que «as causas do acidente estão a ser investigadas».

Segundo a agência Lusa, que recolheu informações junto do comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, as vítimas foram dois homens, de 41 e 48 anos, que «estariam a efectuar trabalhos de soldadura numa [torre] eólica no parque eólico».

Os trabalhadores sofreram queimaduras devido a uma explosão originada por «motivos desconhecidos», disse ainda o comandante dos bombeiros, Hugo Silva.

LINK ORIGINAL: Publico

