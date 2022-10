Daniel Craig recibe el mismo título que el personaje James Bond

Entornointeligente.com /

El actor de James Bond, Daniel Craig, ha recibido el mismo honor que su personaje 007 en el Castillo de Windsor por sus servicios al cine y al teatro.

Craig lució un traje azul marino oscuro al ser nombrado Compañero de la Orden de San Miguel y San Jorge -el mismo honor que ostenta el famoso personaje de Ian Fleming- por la Princesa Real.

El actor ha protagonizado las últimas cinco películas de Bond, apareciendo por primera vez en Casino Royale en 2006 y terminando su carrera con No Time To Die en 2021.

Mientras estaba en el personaje de 007, hizo una famosa aparición junto a la Reina en un sketch con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Craig también apareció en 2019 en Knives Out junto a Chris Evans, Ana de Armas y Jamie Lee Curtis, y regresará en la secuela de la película que se estrenará a finales del próximo mes.

El director, productor y guionista de cine Paul Greengrass también fue galardonado por sus servicios a la industria, tras dirigir varias superproducciones de Hollywood, entre ellas tres de la franquicia Bourne y Capitán Phillips en 2013.

En el mundo del deporte, el entrenador de tenis y asesor principal de rendimiento de la Asociación de Tenis sobre Hierba, Louis Cayer, dijo que era un «gran honor» ser nombrado MBE.

El Sr. Cayer, que entrenó a la estrella de los dobles Jamie Murray durante 13 años, dijo sobre la experiencia: «Empecé cuando él estaba empezando de verdad, así que (fue) como llevarle de la mano. Es genial porque ganamos en 2015 la Copa Davis y luego, en 2016, se convirtió en el número uno, un día antes de que Andy lo fuera.

«Es como un guion, ambos se convirtieron en el número uno, en el último torneo del año en el O2, así que fue genial».

El entrenador también ha actuado como asesor de la joven de 19 años Emma Raducanu, que ganó el US Open en 2021 pero que no ha vuelto a tener tanto éxito.

«(Con) su nivel de habilidad seguro que volverá a lo más alto. Sobre ganar un Slam o no, hay un poco de, no diría suerte, pero realmente no puedes controlar eso. Pero ella podría, es muy, muy hábil», dijo el Sr. Cayer a la agencia de noticias PA.

«La gente no se da cuenta de lo hábil que es, sólo porque se lesionó. Pero cuando eso se arregle, creo que tendrá una carrera increíble».

Dame Emily Lawson, jefa del programa de la vacuna COVID-19 para el Reino Unido hasta julio de 2021, dijo que «hasta cierto punto no siento que me lo merezca», al recibir su honor de manos de Anne.

Dame Emily dijo a PA: «Creo que hice un trabajo realmente bueno dirigiendo el programa, en parte porque estaba rodeada de gente increíble y porque todo el país quería apoyarnos, pero fue un gran honor que me pidieran que lo hiciera».

Añadió que dirigir el programa fue «una de las cosas más difíciles, probablemente la más difícil que he hecho nunca», pero «la forma en que todo el país se unió para llevarlo a cabo es extraordinaria, y no sé si volveremos a ver algo así».

ENLACE ORIGINAL: https://www.standard.co.uk/culture/film/daniel-craig-paul-greengrass-windsor-castle-ian-fleming-princess-b1033531.html

VEA TAMBIÉN: Coche de James Bond recauda casi 3 millones de libras » EntornoInteligente

Entornointeligente.com