Daniel Craig está mais Bond do que nunca depois de receber a Ordem de S. Miguel e S. Jorge

Entornointeligente.com /

O actor inglês Daniel Craig recebeu, nesta terça-feira, das mãos da princesa Ana a Ordem de S. Miguel e S. Jorge, honra que o espião 007 tem entre o seu currículo.

James Bond, retratado como comandante da Reserva de Voluntários da Marinha Real (RNVR), foi ficcionalmente condecorado com o Grau de Companheiro em 1953 , como mencionado nos romances Da Rússia com Amor e Ao Serviço de Sua Majestade .

O Palácio de Buckingham informou , através das redes sociais, da atribuição da honra a Daniel Craig «em reconhecimento da notável contribuição para o cinema e o teatro» , depois de o actor já ter recebido o título de comandante honorário na Marinha Real Britânica.

We’ve been expecting you…

???The Princess Royal presents Daniel Craig with The Order of St Michael and St George – the same honour held by his character James Bond – in recognition of his outstanding contribution to film and theatre. pic.twitter.com/X20TP6BogL

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 18, 2022 A honra militar, atribuída por altura da estreia do filme 007: Sem Tempo para Morrer , levou o actor a assumir o compromisso de ser embaixador da Marinha Real .

«Inicialmente concedida apenas a quem ocupava altos cargos no Mediterrâneo, a Ordem de São Miguel e São Jorge reconhece actualmente o serviço num país estrangeiro ou em relação a assuntos estrangeiros e da Commonwealth, por exemplo, o trabalho de oficiais de serviço e diplomatas estrangeiros», lê-se no site oficial da família real.

A ordem foi criada por Jorge IV em 1818, quando ainda actuava como príncipe regente. A intenção passava por reconhecer cidadãos ilustres das Ilhas Jónicas (actual Grécia, na época sob protecção britânica)​ e de Malta, já que estes territórios albergavam estratégicas bases militares.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com