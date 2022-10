Criadores de moda unem-se à indústria para colecções-cápsula: «Os dois ganhamos e aprendemos»

Entornointeligente.com /

Luís Carvalho regressou à Salsa, onde iniciou a sua carreira, para reinventar o modelo push up , o ícone da marca. Já Gonçalo Peixoto assina uma colecção para a Decenio que combina o ADN do jovem criador com a intemporalidade e qualidade da marca. As colaborações foram apresentadas na ModaLisboa e no Portugal Fashion, respectivamente, provando que a moda de autor e a indústria devem caminhar, cada vez mais, lado a lado.

Nos designers, as marcas procuram alguém que dê uma nova visão aos clássicos da marca, como observa o director executivo da Salsa, Hugo Martins , em comunicado: «Quando decidimos criar esta colecção, era nossa intenção criar algo com um carácter diferenciador e distintivo, com um intuito de darmos um certo twist às nossas peças.»

Era também isso que a Decenio procurava em Gonçalo Peixoto, que assina a colecção Breeze para o próximo Verão, e que só deverá chegar às lojas em Fevereiro. «A colaboração Decenio X Gonçalo Peixoto traz um novo olhar sobre o Mediterrâneo, reforça a preocupação com a elegância e abre ainda mais espaço para o empoderamento feminino na moda», nota a responsável de marketing da empresa, Mariane Novais.

Os dois criadores, em conversa com o PÚBLICO, consideram que este tipo de parcerias é sempre vantajoso para ambas as partes. «Temos visto muitas marcas até internacionais a fazer isto e acho que é importante. Ajudam os designers e nós ajudamo-las. Cria novos públicos para mim e novos públicos para elas «, defende Luís Carvalho. «Os dois ganhamos e aprendemos com isso. Tenho a certeza que chegar a novos clientes é um dos objectivos da Decenio e crescer noutra direcção. Acho que vamos conseguir», celebra, por sua vez, Gonçalo Peixoto.

Foto Gonçalo Peixoto para a Decenio Ugo Camera/Portugal Fashion Para o jovem criador , esta foi a oportunidade de conhecer mais a Decenio, «perceber quem é o cliente», «quais eram os limites», «o que podia, ou não, criar». No fim, foi-lhe dada «uma carta-branca» numa colecção que define como ter sido de «experimentação» e «sem barreiras» no que toca à qualidade da confecção. Muitos dos cortes e silhuetas recuperou do acervo da própria marca e deu-lhes um «toque Gonçalo Peixoto», presente nas minissaias, nos blazers de tamanho exagerado ou até nos tecidos com transparências. O resultado? «Uma colecção muito jovem e fresca.»

Foi também a primeira vez que Gonçalo Peixoto criou para homem, algo que na marca epónima não se vê a fazer num futuro próximo. «Foi uma experiência que não dominava, mas acho que funcionou bem. Conseguimos um bom resultado entre aquilo que era o homem que queria criar para mim e o homem que existe no mercado. É um homem moderno, criativo e cool «, explica, no rescaldo do desfile no PF, na passada sexta-feira .

Um regresso a casa E se para Gonçalo Peixoto assinar a colecção implicou conhecer a fundo a estratégia da Decenio e os produtos da marca, para Luís Carvalho foi um regresso a casa. Foi na Salsa que o criador iniciou a sua carreira na moda. «Foi desafiante. Deixou-me nervoso voltar a trabalhar com a empresa onde trabalhei antes de começar a minha marca . Mas, ao mesmo tempo, senti que foi fácil porque estava em casa», confessa o designer.

Foto DR Luís Carvalho reinterpretou o modelo push up , a celebrar 15 anos, que «já conhecia muito bem». E explica: «É um modelo muito técnico em termos de materiais e cortes e trouxe a minha interpretação, o meu design e a minha técnica.» O resultado são cinco modelos de diversas silhuetas com a assinatura do criador, literalmente ─ uma das calças tem a sua assinatura escrita.

«É também uma forma de ter peças mais acessíveis para o consumidor que não consegue ter peças da marca Luís Carvalho que, por norma, são um bocadinho mais caras», conclui. Os cinco modelos já estão à venda na loja online da Salsa por 149€ cada um.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com