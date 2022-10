Cisterneros alertan sobre despacho irregular de combustible

Entornointeligente.com /

Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Cisterneros del Llenadero Jacinto Lara, ubicado en el kilómetro 11 de la vía Quíbor, se concentraron ayer para pedirle a la gobernación que les respeten los acuerdos y lineamientos que firmaron para prestar apoyo con respecto a la distribución de agua en sectores vulnerables , hospitales y unidades de diálisis .

Ender Graterol, cisternero, explicó que meses atrás se reunieron con el director de Obras Públicas, Hidrolara y la coordinadora del Llenadero Jacinto Lara, y allí llegaron a un acuerdo que ellos prestarían apoyo a cambio de combustible .

«Al principio nos daban combustible subsidiado y lo hacíamos porque llevábamos agua a los centros de salud, entre esos unidades de diálisis, pero después nos comenzaron a pedir agua para otras comunidades que nos queda muy lejos, que gastamos el combustible y no nos queda para nuestro trabajo», comentó Graterol.

Los cisterneros exigieron que el gobierno regional respete los acuerdos y además pidieron el cambio de la coordinación del llenadero .

«A veces tenemos que llevar agua para Bobare o Río Claro, comunidades lejanas. A diario se hacen alrededor de 50 viajes de «apoyo», comentó uno de los cisterneros.

Entre las quejas, los trabajadores también pidieron que se respete el horario, pues ellos habían acordado que para prestar su colaboración el llenadero debía comenzar la jornada desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 pm, pero esto no se cumple.

«A veces son las 6:30 am y no han abierto. Por esto es que no llega el agua rápido a las unidades de diálisis», dijo Víctor Álvarez.

