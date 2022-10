Assista em directo ao webinar «Reciclagem e Sustentabilidade – O Papel da indústria alimentar em Portugal»

Entornointeligente.com /

Como aumentar as taxas de reciclagem em Portugal? Qual será o futuro dos alimentos? O papel da indústria alimentar em Portugal e a inovação em prol de uma vida mais sustentável são alguns dos temas que serão debatidos no webinar «Reciclagem e Sustentabilidade – O Papel da indústria alimentar em Portugal», no dia 19 de Outubro, às 11h30, em directo no Facebook, no YouTube e no site do Público.

Os desafios de hoje obrigam a mais e melhor inovação, mas também medidas que impactam o futuro, promovendo a segurança e a vida num ecossistema mais sustentável. Todos os players têm um papel a desempenhar com acções concretas em toda a cadeia de valor.

Este debate é organizado pelo Público em parceria com a Tetra Pak e contará com a participação de Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, Gonçalo Lobo Xavier, director-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Paula Ribeiro, responsável de Sustentabilidade e Comunicação Externa da Sumol+Compal, e Ingrid Falcão, gestora de Sustentabilidade da Tetra Pak Ibéria.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com