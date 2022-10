Aroldo Macareño: Excelencia de la Traumatología

Entornointeligente.com /

Aroldo Macareño Stelling es de los latinos más prominentes profesionales de la medicina, como cirujano traumatólogo AO Faculty Especialista en cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Reconocido en su natal Venezuela e internacionalmente como «el cirujano articular», se graduó de médico traumatólogo, egresando de la afamada Universidad de los ANDES-ULA Facultad de Medicina, Grado de Médico Cirujano. Es especialista en el tratamiento de las afecciones de hombro, cadera y rodilla, cirugía mínimamente invasiva y reemplazos articulares. Cuenta con instrucción académica del más alto nivel con master, post grados y especializaciones, siendo incluso invitado en varias oportunidades por The Arthroscopy Association of North America como el único latinoamericano instructor y master faculty de tan prestigiosos cursos especializados de la medicina en su área. Instrucción académica y humanidad al servicio de la salud Para el Dr. Macareño, quien además es miembro de la Asociación Artroscópica de Norte América (AANA), de la Asociación Internacional de Artroscopia, Cirugía de rodilla, «un profesional de la salud además de contar con instrucción académica para estar actualizado en los avances de la medicina, debe preocuparse por lograr empatía con su paciente y brindarle un trato más humano para romper toda barrera con transparencia y sinceridad», afirma. Asimismo, «el cirujano articular» recalca la importancia de mantener un peso adecuado, evitar actividades físicas que puedan lesionar más gravemente las articulaciones ya afectadas, y recomienda acudir a un especialista si hay antecedentes familiares con problemas congénitos de hombro cadera y rodilla». Hoy día el doctor Aroldo Macareño realiza en Alemania un curso avanzado «AO sports de cirugía avanzada de rodilla injuries and deformities of the knee» y un master de patología avanzada de la rodilla en la Universidad de Francisco de Vitoria, en conjunto con la Clínica Centro en Madrid, Centro Médico de Excelencia FIFA. Todas estas experiencias, amplían cada vez más su prestigio como eminencia de la medicina en el reemplazo articular. Síguelo a través de su Instagram @Aroldorthopedics Página web oficial: https://www.aroldomacarenomd.com/ Nota de Prensa

