A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) enviou um ofício à ANA – Aeroportos de Portugal, para que a concessionária aeroportuária preste «os melhores esclarecimentos e a colmatação de acções em falta relativas às condições estabelecidas» por esta agência do Estado no âmbito da aprovação do plano de acção de ruído do Aeroporto Humberto Delgado, para o período 2018-2023. Um dos aspectos chave em falta é a implementação do Bairro – Programa de Isolamento Acústico.

