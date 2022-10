A Magnum Photos é o espelho do rosto do mundo há quase oito décadas

Entornointeligente.com /

Há 75 anos, aquando da fundação da Magnum Photos , o mundo era um lugar diferente. A selecção de fotografias, que resulta da curadoria de The Photographers' Gallery , em Londres, contém imagens realizadas ao longo de oito décadas, desde a famosa fotografia de Robert Capa, do Dia D, em 1944. até à fotografia de Enri Canaj, junto ao Mar Egeu.

M as quão diferente era o mundo, na realidade? Em 1944, estava em curso a Segunda Guerra Mundial; seguir-se-iam muitas outras guerras, de menor dimensão, mas com elevado custo humano. As fronteiras de vários países redefiniram-se. A exploração petrolífera, que já era uma realidade na década de 40, viria a ganhar expressão nas seguintes, transformando-se no principal combustível das alterações climáticas com que hoje nos debatemos.

A Magnum Photos testemunhou todas estas mudanças. E mais algumas, por exemplo, o advento da Internet, da era digital. Then, Now, Next , uma trilogia de feiras de fotografia online, traz o retrato das últimas décadas a partir dos arquivos da Magnum Photos.

O evento, que decorre no site da mais famosa cooperativa de fotógrafos do mundo entre 17 e 23 de Outubro, tem disponíveis para venda 100 fotografias de 15×15 centímetros assinadas pelos autores ou com o carimbo da Magnum. No conjunto estão 31 fotografias da autoria de fotógrafos da The Photographers ' Gallery, entre os quais Evgenia Arbugaeva, a fotógrafa que retratou Greta Thunberg para a revista TIME , em 2019.

Reino Unido, Merseyside, New Brighton, festival de papagaios, Junho 2008 (da série «Destroying the Laboratory for the Sake of the Experiment») Mark Power / MAGNUM PHOTOS Líbano, Beirut, 14 de Março, 2015. «Esta fotografia integra a minha série ‘Nightshift’. Dei início ao projecto quando tinha 21, era um jovem a descobrir que vivo num mundo dominado pelo patriarcado.» ©Myriam Boulos / Magnum Photos Sem título (cão), Itália, 2006, do livro «The Animals» ©Giacomo Brunelli / The Photographers’ Gallery República da Yakutia, Sibéria, 2013, da série «Tiksi» ©Evgenia Arbugaeva / The Photographers’ Gallery «Midday», 2016 ©Julie Cockburn / The Photographers’ Gallery Grécia, Agosto de 2022, Lambis e Spyros, junto ao Mar Egeu ©Enri Canaj / MAGNUM PHOTOS O cartão de ano novo de Philippe e Yvonne Halsman, 1960 ©Philippe Halsman / MAGNUM PHOTOS Rússia. 2019. No set do filme «Serdcy Parmi», uma adaptação do romance de Aleksei Ivanov, nos Montes Urais ©Nanna Heitmann / Magnum Photos Trepanação (operação ao crânio), em Viena, Áustria, 1944 ©Herbert List / Magnum Photos «Stigma», Vilnius, Lituânia, 2004 ©Antoine d'Agata / Magnum Photos Polónia, Varsóvia, Fevereiro de 2021, Dia Internacional da Solidariedade com a Bielorrúsia ©Rafal Milach / Magnum Photos Brasil, Rio de Janeiro. 2016, da série «Midnight at the Crossroads» (colaboração com Bruno Morais). A representação de Guardião das Sete Porteiras recupera traços das sátiras gregas que tem qualidades demoníacas e de travessuras. © Cristina de Middel / Magnum Photos Itália, Sorrento, 2014 ©Martin Parr / MAGNUM PHOTOS Gaivotas nas fjordes do arquipélago de Flatanger, Lauvsnes, Noruega, 2019 ©Paolo Pellegrin / Magnum Photos Mafraq, Reino da Transjordânia, 1941. Soldados que fazem rondas no deserto em camelos, a 100 quilómetros de Amman. ©George Rodger / Magnum Photos Gronelândia, Tiniteqilaaq, 2000, Um caçador e o seu trenó puxado por cães ©Jacob Aue Sobol / Magnum Photos Do livro «Violet Isle», Havana, Cuba, 2000 ©Alex Webb / Magnum Photos Turquia, Mardin, 2021. Rebanho aguarda num pasto pela ordenha. A população nómada estima os seus animais, são muito preciosos para ela. Graças ao leite que as ovelhas produzem, eles confeccionam queijos que são muito apreciados na Turquia. ©Emin Ozmen / Magnum Photos Índia, Fevereiro, 2016 ©Steve McCurry / Magnum Photos

LINK ORIGINAL: Publico

