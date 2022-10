Venezolano y ecuatoriana ganan la Corona Pro Surf Circuit

Entornointeligente.com /

La ecuatoriana Mimi Barona y el venezolano Rafael «Nono» Pereira fueron este domingo los ganadores de la trigésimo sexta edición del Corona Pro Surf Circuit, la competencia de surf profesional más importante de Puerto Rico y del Caribe.

En el campeonato celebrado este fin de semana en la playa Middles en el municipio puertorriqueño de Isabela se entregaron premios por una cuantía de 47.000 dólares, el primer premio fue de 10.000 dólares.

En la categoría masculina en el segundo lugar quedó el surfista venezolano José Joaquín López y en la categoría femenina Rubiana Brownell obtuvo la segunda posición en el campeonato.

Por primera vez, los puntos que acumularon los competidores de la Asociación Profesional de Surfing de Puerto Rico (APSPR) se tendrán en cuenta para la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS).

ALAS en su séptima parada del tour 2021-2022 busca los mejores deportistas elegibles para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

«Nono» repite victoria porque también fue el campeón del Corona Pro Surf Circuit en el año 2019.

Barona fue la única representante del surf de Ecuador en los Juegos de Tokio 2020.

En el campeonato había participantes de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Francia, Brasil, Barbados, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Nicaragua, Alemania y Estados Unidos.

Durante el campeonato hubo música en vivo con bandas como Algarete, Misael y The Vershans Project, Dúo Deleite Enyel C y Gyanma, LVice, Los Rarxs, Mike Rodríguez, Mean Grey Cat, Sayonara Señorita, Hijos de Punta y Jomo Pemberton, entre otros.

Las competiciones de surf forman parte de las actividades previstas por el Gobierno puertorriqueño para promover el turismo deportivo y de aventura en la isla caribeña.

