Toretto Paisa, el Vin Diesel colombiano que hace gravity en silla de ruedas (VIDEO)

El Colombiano relata que sus videos lanzándose en silla de ruedas a toda velocidad, por la vía al mar, se hicieron virales y popularizaron a este personaje, pero pocos saben que detrás del empuje de esa silla de ruedas está el sustento de él y su familia. Si no se mueve no come.

Luis Eduardo Rivera

Luis Eduardo explica que necesita una nueva silla de ruedas pero que la burocracias del gobierno colombiano lo complica y lo hace cuesta arriba, su deseo es consegui un dispositivo de arrastre para la silla de ruedam pues el desgaste en los hombros ya le está pasando factura.

