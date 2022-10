Entornointeligente.com /

Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti, Guido Manini Ríos, Edgardo Novick, Pablo Iturralde y Pablo Mieres, el 21 de abril de 2021, en la Torre Ejecutiva.

Foto: Ernesto Ryan

Reforma de la seguridad social: este lunes Lacalle Pou se reúne con los líderes de la coalición para que el proyecto se presente cuanto antes en el Parlamento Publicado el 17 de octubre de 2022 Gobierno nacional 3 minutos de lectura Mieres criticó que el FA no les envió «ni siquiera una hoja de propuestas» sobre el anteproyecto, y Fernando Pereira contestó que sus dichos son «parte de la estrategia de un gobierno que está embretado por temas que lo dejaron mal parado» En la tarde de este lunes, en la Torre Ejecutiva, el presidente Luis Lacalle Pou se reunirá con los líderes de los partidos de la coalición para ultimar detalles sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social, con miras a que se transforme en proyecto de ley. La intención es que sea firmado por todo el gabinete en el Consejo de Ministros del jueves, según adelantó el mandatario en rueda de prensa, así ya puede ingresar al Parlamento.

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres (ministro de Trabajo y Seguridad Social), subrayó a la diaria que están en los «momentos finales» para «terminar de ajustar la conversión del anteproyecto en un proyecto», y ese es el sentido de la reunión del lunes. Destacó que el anteproyecto que se presentó estaba abierto a los aportes de los distintos partidos, y cada uno de los socios de la colación hizo llegar sus propuestas, pero «lamentablemente», el Frente Amplio (FA) «no quiso proponer nada, no hubo respuesta, a pesar de que el gobierno también le entregó el anteproyecto y esperaba que hubiera aportes».

«La verdad, me da mucha pena que en un tema tan importante como la reforma de la seguridad social, ni en la comisión de expertos –en la que el FA tuvo tres representantes– ni cuando el propio presidente fue a la sede del FA para entregarle el anteproyecto, recibimos ni siquiera una hoja de propuestas. O sea, en este país nadie sabe cuál es la propuesta de reforma que el FA impulsaría, y eso me parece un problema, porque es un partido grande, que gobernó 15 años, que busca volver a gobernar en el próximo período, y que, sin embargo, sobre un tema tan relevante no tenemos ninguna idea de qué es lo que propondría», insistió Mieres.

En cuanto a los planteos del PI, Mieres subrayó que «fueron atendidos». Por ejemplo, propusieron modificaciones en las pensiones de sobrevivencia, para que «no sufrieran deterioro con respecto al régimen actual», y también en relación a las jubilaciones adelantadas, como es el caso de los obreros de la construcción y los trabajadores rurales, para que «las tasas de reemplazo a los 60 fueran las equivalentes a las del resto a los 65». Sobre los pedidos de los otros partidos de la coalición, Mieres indicó que en «términos generales» los comparte, aunque algunos «no se pueden cumplir, porque implicaría afectaciones en lo que justamente es imprescindible: lograr la sostenibilidad. Pero algunas flexibilidades se están incorporando».

En tanto, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech dijo a la diaria que esperan que el proyecto que entre al Parlamento contemple «un número significativo» de observaciones que hizo su partido, y que efectuaron «los expertos, porque es un tema muy técnico». Y adelantó que verán si se pueden contemplar en el trámite parlamentario las que no se hayan recogido. El tema de las pensiones de sobrevivencia era uno de los más importantes para CA, como señalaron en más de una oportunidad, porque entienden que «afectaba a las viudas». Domenech piensa que al final se contempló porque «casi todos los partidos observaron eso».

Pereira: el FA hará los aportes en el Parlamento, «no cuando lo decida el ministro de Trabajo» Por su parte, el presidente del FA, Fernando Pereira, subrayó a la diaria que a Lacalle Pou le propusieron «un ámbito de diálogo social que integrara a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, o sea, a quienes son aportantes o beneficiarios de la seguridad social, trabajadores, empresarios y jubilados», pero «la respuesta fue que no y que el tema iba a ser tratado en el Parlamento»; por lo tanto, «todo lo que tenga el FA para aportar» lo hará en ese ámbito, «cuando conozca el proyecto definitivo».

«El anteproyecto que nos entregó Lacalle Pou no iba a ser el proyecto final, y, por lo que se menciona, hay 30 modificaciones, que nosotros ni siquiera sabemos. Lo segundo es que el FA hizo varios proyectos de reforma de la seguridad social, algunos de ellos muy dolorosos, que tuvieron costos políticos: la reforma de la Caja Bancaria, la de la Caja Notarial y la reforma de 2008, que claramente no tuvieron apoyo de los partidos que hoy gobiernan. Y la reforma de la Caja Militar no se pudo hacer porque no la votaron los partidos tradicionales. O sea que dejar al FA en el lugar de que no aportó nada es ‘haz lo que yo digo pero no lo que hice’», sostuvo. Además, insistió con que a Lacalle Pou le dijeron personalmente que los aportes del FA iban a ser en el Parlamento, «así que no está esperando una cosa diferente».

Por último, Pereira dijo que la crítica de Mieres «es parte de una estrategia política, que es dejar al FA negando avances sociales», cuando en verdad, lo que han visto del contenido de la reforma «es, en algunas partes, recortes». Recordó que, aún así, 25 técnicos del FA se reunieron durante un mes y elaboraron un documento que comparaba el modelo actual con el del anteproyecto, y harán lo mismo con la iniciativa final, cuando se presente en el Parlamento.

«Estamos convencidos de que en un momento de este tipo, el FA debe tener una voz clara, seria y firme, pero no apresurada. Es decir, la invitación a que nos apresuremos es parte de la estrategia de un gobierno que claramente está embretado por temas que lo dejaron mal parado, como el pasaporte a [el narcotraficante Sebastián] Marset o el escándalo de [el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro] Astesiano. Como sea, no nos pueden sacar de nuestro eje, que es discutir los temas importantes, como esta reforma, estudiándolos a fondo, cuando lo decide el FA, no cuando lo decida el ministro de Trabajo», finalizó.

