¿Quiere ser mamá? â» Vanessa Senior revela si le gustaría tener un hijo propio (+video)

La comediante y animadora venezolana Vanessa Senior conversó con Viviana Gibelli y se sinceró sobre la maternidad. Recientemente tras su llegada a Venezuela nuevamente, la humorista se sentó con la presentadora de televisión para tocar varios aspectos de su vida, entre ellos el tema de los hijos, puesto Senior ya tiene 44 años de edad y aún no tiene hijos propios . En este caso, Gibelli indagó por qué la actriz pospuso el tema de la maternidad y si aún tiene esperanza de engendrar un primogénito.

Por este motivo, Vanessa explicó «En este momento no, si me hubieses hecho esta pregunta a los 30 años o 35 te digo si, bueno posiblemente quede embarazada, tengo mucho miedo a los 44 años de dar a luz, mi mamá se fue a los 55 y no quisiera irme y dejarlos solos» , sin embargo dijo que le gustaría experimentar una barriga propia pero el miedo es lo que hace que sea imposible que se madre.

Seguidamente, Senior dijo que ella es su proveedora y tiene que estar constantemente viajando por lo cual también le sería difícil abocarse a la maternidad « He perdido mucha gente, tengo miedo terrible de ser mamá y perderlo, es que no soportaría ese dolor ya he enterrado a todos mis afectos, no soportaría uno más, entonces decidí no ser mamá y quedarme con Matías, y ser la tía perfecta de mis sobrinos y ser la madrina de algún bebé de una amiga». Por último, concluyó que el embarazo ya no es una opción y por ello tiene al hijo de su ex pareja como si fuera suyo.

Redacción Gossipvzla

