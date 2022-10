Miguel Mawad le responde a Aleska Génesis tras acusarlo de difundir sus videos e imágenes «loca» (+video)

Entornointeligente.com /

Luego de que Aleska Génesis acusó a Miguel Mawad de difundir sus imágenes personales, el empresario venezolano se defendió de las acusaciones. Recientemente se filtró un video de la modelo barquisimetana en redes sociales, lo cual creó una gran polémica en la web 2.0. En este caso, Aleska se comunicó con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y expresó que la culpa de todo es de su ex pareja Miguel Mawad, asegurando en repetidas ocasiones que fue él quien compartió sus imágenes ya que no había nadie más que tuviera este material.

En este caso, además de acusar a Miguel de tener problemas mentales y emocionales Génesis explicó en su mensaje « Me he quedado callada muchas veces y aunque no puedo salir a desmentir cada vez que Miguel Mawad dice una mentira o pública imágenes privadas para tratar de intimidar y perjudicar, esta vez sí siento que no debo mantenerme en silencio» asegurando que se han sobrepasado los límites de lo ilegal y lo cruel.

Por su parte, Mawad dio su derecho a réplica a través de su Instagram y añadió en su mensaje la canción « Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron: «ven». Y ella gritó: «no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor».

Finalmente, con este mensaje aseguró que la modelo está loca, negando tener que ver con estos hechos.

