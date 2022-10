Meta revela «supuesta» inseguridad en iMessage de Apple

Entornointeligente.com /

El emporio comunicacional Meta agravó este lunes su rivalidad con Apple, luego de que lanzara una campaña publicitaria que critica la privacidad que ofrece iMessage en comparación con su plataforma de mensajería.

«WhatsApp es mucho más privado y seguro que iMessage, con encriptación de extremo a extremo que funciona tanto en iPhone como en Android, incluidos los chats de grupos», escribió este lunes el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje, el creador de Facebook, compartió una foto de la nueva campaña publicitaria en la estación de Pennsylvania de Nueva York en la que se ve esta conversación:

«Globo de diálogo verde» (en referencia a los mensajes enviados desde un Android).

«Globo de diálogo azul», (un guiño a los mensajes de iPhone).

«Globo de diálogo privado», (en referencia a los mensajes de WhatsApp).

Zuckerberg explicó que la aplicación de su compañía ofrecía una mejor estabilidad en cuanto a las conversaciones privadas, esto con un sistema de seguridad que no posee Apple.

«Con WhatsApp también puedes configurar todos los chats nuevos para que desaparezcan con solo tocar un botón. Y el año pasado también introdujimos copias de seguridad cifradas de extremo a extremo. Todo lo cual iMessage todavía no tiene», añadió.

Tanto las conversaciones en WhatsApp como las de iMessage están encriptadas.

No obstante, el cifrado de extremo a extremo significa que el sistema de mensajería está construido de tal manera que el proveedor del servicio no puede ver el contenido de los textos.

