Lanciato a Berlino il cocktail della «Italy is simply extraordinary: Be IT» (audio notizia)

Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/10/Audios-Be-10-16.mp3

Durante la Fiera Bar Convent Berlin, la più grande rassegna internazionale per l’industria del bar e delle bevande alcooliche, l’Ambasciata d’Italia a Berlino in collaborazione con il bar Jerry Thomas Speakeasy di Roma ha organizzato un evento durante il quale gli ospiti hanno potuto degustare una serie di cocktail italiani.

Durante la serata è stato anche presentato il «cocktail Be IT», una composizione originale di gusti dal Nord al Sud dell’Italia.

«Siamo particolarmente felici di poter associare l’anniversario della campagna Be IT ad un settore importante dell’enogastronomico italiano, un settore in cui le nostre imprese stanno dimostrando di poter coniugare creatività, innovazione e sostenibilità per un tipo di prodotto legato alla socialità e convivialità che contraddistinguono lo stile di vita italiano», ha dichiarato l’ambasciatore Armando Varricchio.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com