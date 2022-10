La periodista Patricia Poleo habla de la ruptura con su padre, por qué no la quiere y la sacó de su herencia (+video)

Entornointeligente.com /

En una entrevista con Luis Olavarrieta, Patricia Poleo habló acerca de su padre Rafael Poleo, el también reconocido periodista venezolano con actuación política, con quien tuvo una ruptura personal debido a problemas laborales. Cabe destacar que, en el año 2018 la periodista venezolana había comentado públicamente sobre su problema familiar con su padre Rafael, explicando que su relación padre hija se había quebrantado por motivos de diferencias políticas, pues no compartían pensamientos, revelando en su momento «¿Por qué Rafael no me quiere, me quitó su cariño, me quitó la herencia? Pues, porque yo no quiero a Henry Ramos y él no lo acepta».

Desde ese momento en que Poleo se opuso a la posible presidencia del político de derecha Henry Ramos Allup, su padre Rafael le perdió un tanto la estima. Ahora bien, hablando del tema en una entrevista con el también periodista Luis Olavarrieta confesó « Con mi papá ha sido el tema político, no fue eso lo que nos separó, pero yo agradezco que con las posiciones políticas que ha tenido de unos años para acá, no estábamos juntos profesionalmente y no me vi obligada a decirle no voy a hacer esto, no acepto esto».

Seguidamente, Patricia dijo que a los 85 años su padre aún es lúcido de memoria pero aseguró que aún le duele que intente convencer a las personas en relación a los manejos de un sector de la oposición. No obstante, a pesar de estar separados dijo que su profesión éxito profesional lo debe a él «El problema es, porque sigue siendo, el exceso de amor, el gran amor que él siente por mi y el gran amor que siento por mi papá (…) Uno no debe permitir que nadie le haga daño, ni siquiera por exceso de amor, uno debe de alejarse y la relación a mi me estaba haciendo mucho daño, y yo decidi no seguir con el intento de la reconciliación».

Por último, dijo que aunque va a ser su padre por siempre prefiere que no haya un acercamiento nuevamente.

Redacción Gossipvzla

