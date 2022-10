La periodista Mandy Fridmann reveló por qué «defiende» a Miguel Mawad y no a Aleska Génesis (+captura)

Entornointeligente.com /

A través de sus historias de Instagram la periodista Mandy Fridmann dijo a sus seguidores por qué apoya a Miguel Mawad en su polémica con Aleska Génesis, explicando por qué no defiende a la modelo. En sus redes sociales, la periodista y locutora venezolana habló del debate público que tienen la modelo Aleska Génesis y el empresario venezolano Miguel Mawad, respondiendo a sus seguidores por qué mayormente habla por Mawad y no por Génesis , pues recientemente tuvo una entrevista con el empresario.

Por este motivo Fridmann hizo saber que como periodista es imparcial y no está de parte de nadie, revelando «Yo no defiendo, ni ataco. Expongo los hechos, investigo y entrevisto. Si hasta ahora no me viste entrevistado a Aleska es porque ella no ha querido. La busqué incluso antes que a Miguel».

Ahora bien, son numerosos los medios quienes han intentando hablar con la modelo para que brinde sus declaraciones, sin embargo esta ha rechazado hablar del tema. Finalmente, con el único que Aleska accedió a conversar de Mawad fue el presentador de televisión y locutor Enrique Santos a quien sí le contó muchos detalles de su relación con el empresario, sus peleas, mensajes privados, pruebas y demás.

