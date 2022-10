La drástica decisión de Gabriel Coronel tras accidente «Es momento de pensar en mí, en mi salud»

Entornointeligente.com /

El actor y cantante venezolano Gabriel Coronel reveló recientemente su decisión de salir del programa Mira Quien Baila tras no poder seguir en la competencia por motivos de salud. El artista venezolano quien participó en la serie juvenil Somos tú y yo, recientemente se encontraba en el reality show de talentos «Mira quién baila all stars» como concursante de la décima temporada, sin embargo antes de iniciar su primera presentación en la pista de baile Coronel se dobló el tobillo en uno de los ensayos, resultando con lesiones muy graves que le impiden seguir el curso del show. Seguidamente, el actor y prometido de la empresaria colombiana Daniela Ospina, se ha dirigido a los espectadores por última vez durante el exitoso reality show de Univision conducido por Chiquinquirá Delgado y Mane de la Parra para hablar directamente con sus fanáticos, añadiendo «Yo creo que en esta vida hay muchas oportunidades y por encima de todo lo que cada uno de nosotros va a crecer en este escenario, de la oportunidad de poder estar aquí, hay algo mucho mayor y es el público, el público que merece un gran espectáculo».

En este caso, Coronel muy conmovido por estos días difíciles por el dolor físico y emocional, expresó que no puede dar la talla en el programa por lo cual ha decidido retirarse honorablemente, concluyendo «El público merece de cada uno de nosotros un show memorable para recordarse de lo que está sucediendo en esta tarima y de verdad me duele mucho decir esto pero definitivamente yo no estoy en condiciones de darles a este público un show de calidad como ellos merecen. Creo que es momento de pensar en mí, en mi salud, en mi recuperación».

Finalmente, hay que recordar que el venezolano tiene un esguince y ligamentos comprometidos tras el incidente.

