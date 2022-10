Karim Benzema y Alexia Putellas obtuvieron el Balón de Oro 2022

Entornointeligente.com /

Karim Benzema recibió el lunes su primer Balón de Oro tras una rutilante temporada con el Real Madrid, en la que fue decisivo para la conquista el doblete de títulos de la Liga de España y la Liga de Campeones.

A sus 34 años, Benzema esculpió su mejor temporada como jugador del Madrid. Fue el máximo anotador en el torneo doméstico, así como en el certamen de clubes más importante del mundo.

Firmó 44 goles con el conjunto merengue, 15 en la Copa de Europa, con lo que empató a Raúl González como el segundo máximo anotador del club, a 123 de Cristiano Ronaldo.

«Estoy muy orgulloso. Me acuerdo cuando era un niño, todo el trabajo incesante. Era un sueño», dijo Benzema en la ceremonia realizada en el Teatro del Chatelet en París. «Siempre lo he tenido en la cabeza. Después encontré la motivación».

Por su parte, la volante española Alexia Putellas obtuvo el trofeo femenino por segundo año consecutivo tras otra sensacional temporada con el Barcelona.

La capitana azulgrana anotó 42 goles y dio 22 asistencias la pasada temporada y se convirtió en la primera mujer que recibe el trofeo en dos ocasiones.

Benzema sucedió en el trono a Lionel Messi, quien se llevó el galardón por séptima vez el año pasado para ampliar su colección récord. Pero el astro argentino ni siquiera entró en la lista de nominados este año tras una decepcionante primera temporada con el París Saint-Germain.

Otorgado por la revista France Football, el Balón de Oro se adjudicó por primera vez al mejor futbolista masculino en 1956, con Stanley Matthews como el ganador. El trofeo femenino fue creado en 2018. No se repartieron en 2020 debido a la pandemia.

Por primera vez este año, el Balón de Oro se valoró con los logros de la pasada temporada. En el pasado se otorgaba tomando en cuanto las prestaciones durante el curso de un año.

Benzema es el quinto francés que lo consigue, emulando a Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin y Zinedine Zidane, quien se coronó en 1998 luego que Francia conquistó su primera Copa Mundial.

Benzema no formó parte de la selección francesa que se consagró campeona mundial en Rusia 2018 pero debe ser uno de los referentes del equipo que disputará el torneo que comenzará en Catar el próximo mes.

Casi seis años después de verse implicado en el escándalo por un intento de extorsión con un video sexual, Benzema regresó a la selección nacional al ser convocado por el técnico Didier Deschamps previo al Campeonato Europeo el año pasado. Ha sido fijo desde entonces.

«Hubo un periodo en que no estaba en la selección, pero seguí trabajando con ese sueño en la cabeza: Jugar al fútbol lo mejor posible e intentar conseguir este trofeo», dijo Benzema en su discurso. «Es la primera vez que consigo este trofeo. Estoy muy feliz y voy a seguir trabajando».

Punta de lanza de un ataque que también incluye a los brasileños Vinicius Junior y Rodrygo, Benzema fue fundamental para que el Madrid alzara su 14to Copa de Europa, una cifra récord. También fue la quinta desde que llegó procedente de Lyon en 2009. Fue el máximo goleador del torneo y perforó las redes en los momentos más decisivos — 10 de sus goles fueron en la fase de eliminación directa.

Putellas

Con el Barça, Putellas se consagró en la Liga de España y alcanzó la final de la Liga de Campeones.

Putellas superó a la inglesa Beth Mead (Arsenal) y a la australiana Sam Kerr (Chelsea) en la votación de periodistas internacionales.

«Estoy muy feliz de volver a estar aquí», dijo Putellas. «Hace un año, cuando gané el primero, me propuse mejorar para ponerlo al servicio del equipo y esto se ha visto recompensado estando otra vez aquí».

«Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea en el campo, donde más me gusta», añadió al aludir a la lesión del ligamento cruzado anterior que le impidió disputar la Eurocopa el pasado verano.

Adiós al monopolio

El madridista, como ya hiciera Luka Modric en 2018 y que tuvo que hacer Robert Lewandowski pero al que la pandemia le dejó sin el Balón de Oro de 2020, rompe el dominio de la dupla formada por Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que con seis y cinco galardones han copado titulares, goles y premios desde 2008. El polaco ganó el Premio Gerd Muller por ser el mejor delantero de la temporada pasada.

Benzema fue el trofeo pichichi de la pasada campaña con 27 goles, el máximo goleador de la Champions League con 15 tantos, pero sobre todo aportó un liderazgo que está reservado a las estrellas, a esos jugadores capaces de hacer mejores a sus equipos.

El francés convivió con Cristiano Ronaldo y ayudó al portugués y su colección de goles y reconocimientos, pero en las dos últimas temporadas supo dar el paso que le ha llevado a ser considerado durante la pasada campaña como el mejor.

Mané se adueña del premio Sócrates

El primer Trofeo Sócrates, que nace con la voluntad de distinguir a los jugadores que, además de desempeñar su labor en los terrenos de juego, están comprometidos también con la sociedad y llevan a cabo acciones solidarias, lo ganó el ahora extremo del Bayern y ex del Liverpool Sadio Mané en la gala del Balón de Oro.

Mané, que ayuda con sus donaciones a su pueblo (es de Bambali, Senegal, donde ha construido entre otras cosas un colegio y un hospital, entre otras contribuciones solidarias), recogió con timidez y emoción esta primera edición del Trofeo Sócrates en la gala del Balón de Oro.

Fue la emoción del ídolo humilde que es Sadio Mané, Ballonbuwa, como llamaban al extremo del Bayern sus paisanos de Kambali. Un jugador crucial en los triunfos del Liverpool de Jürgen Klopp.

Mané recibió con timidez y orgullo el galardón que lleva el nombre del desaparecido Sócrates, leyenda del fútbol mundial y comprometido con la democracia y con todas las causas que defendió durante toda su vida.

El mito de la ‘seleçao’ brasileña falleció el 4 de diciembre de 2011 a los 57 años.

Manchester City fue elegido como el mejor club de la temporada, Real Madrid, campeón de la Champions League, quedó tercero, Liverpool ocupó el segundo lugar.

