João Braga celebra 55 anos de fados no São Luiz com oito vozes convidadas

Foi no São Luiz que João Braga comemorou meio século de fados, em 2017, e é ao mesmo palco que volta agora para celebrar 55 anos de carreira e partilhar fados com oito vozes de gerações mais novas: Ana Beatriz, Ana Margarida, Francisco Salvação Barreto, Katia Guerreiro, Nani Medeiros, Maria Ana Bobone, Miguel Sanches e Rodrigo Costa Félix. O espectáculo é esta terça-feira, às 20h, e com João Braga e convidados estarão os músicos Pedro de Castro, Eurico Machado (ambos na guitarra portuguesa), Jaime Santos Jr. (viola de fado) e Francisco Gaspar (viola baixo). A apresentação será de Pedro Castelo.

Nascido em Lisboa, em 15 de Abril de 1945, João Braga gravou os primeiros discos, três EP, em 1967, Tudo Me Fala de Nós , Tive Um Barco e Ao Fado Dei Minha Voz , onde foi acompanhado pelo Conjunto de Guitarras de Raul Nery. O mais recente, um álbum, foi lançado em 2017, Outrora Agora , disco onde gravou, entre outros, João Ferreira-Rosa, Manuel Alegre, Zeca Afonso ou Tiago Torres da Silva e cujo título que foi buscar, como o fadista na altura explicou ao PÚBLICO, ao poema Infância de Fernando Pessoa: «Com que ânsia tão raiva/ Quero aquele outrora!/ E eu era feliz? Não sei:/ Fui-o outrora agora.»

Na folha de sala relativa a este espectáculo, Sara Pereira, a directora do Museu do Fado (produtor do concerto, em colaboração com a EGEAC e o Teatro de São Luiz), escreve que a biografia artística de João Braga foi «desde sempre pontuada por um extraordinário equilíbrio entre um conhecimento muito sólido das raízes mais tradicionais do Fado e uma permanente sede de descoberta de novos rumos poéticos e musicais», atribuindo ainda relevo à relação por ele estabelecida entre o canto e a palavra. «Indagando a musicalidade intrínseca das palavras, perscrutando a sugestão poética de cada verso, ele não se limitou a chamar a si a grande poesia clássica e contemporânea, mas compôs também belíssimas melodias para textos de Fernando Pessoa, Pedro Homem de Mello, David Mourão-Ferreira, Manuel Alegre, António Tavares Telles, entre muitos outros.»

No espectáculo desta terça-feira, João Braga cantará a solo seis fados: Saudades da tua voz (Fezas Vital), Tive um barco (Manuel Andrade), Bem sei (Fernando Pessoa), Fado de Lisboa (Manuel Alegre), Um Carnaval (Alexandre O’Neill) e Fado fad o (Manuel Alegre, de novo). Os restantes serão cantados em dueto com os fadistas convidados, por esta ordem: Ana Margarida ( Quadras ao gosto popular e Olhos da cor do mar ), Francisco Salvação Barreto ( Adeus, Mouraria e Velhinho Fado Menor ), Ana Beatriz ( Rua dos Correeiros e Recado a Lisboa ), Rodrigo Costa Félix ( A minha cor e Prece ), Nani Medeiros (o Samba em Prelúdio de Vinicius de Moraes e Baden Powell e D. Sebastião , de Manuel Alegre), Katia Guerreiro ( Amália , de Alegre, e Arraial de João Ferreira-Rosa), Maria Ana Bobone ( A história do Simão e Nome de mar ), e com Miguel Sanches cantará É tão bom cantar o fado , do seu primeiro disco, de 1967.

A noite terminará, segundo o alinhamento da folha de sala, com o Fado do estudante , de José Galhardo, Raul Ferrão e Raul Portela, cantado por todos os participantes.

