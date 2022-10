Inundações na África Central e Ocidental deixam cinco milhões de desalojados

Entornointeligente.com /

A estação de chuvas intensas e as consequentes cheias que já afectaram 19 países da África Central e Ocidental fizeram com que cinco milhões de pessoas tivessem de abandonar as suas casas. A ONU alerta, também, para o impacto negativo do clima extremo na subsistência das populações locais, uma vez que vivem, em grande parte, da agricultura.

Para além das dezenas de milhares de pessoas contabilizadas que tiveram de fugir das suas casas, os especialistas das Nações Unidas estimam que a área de plantações destruída ultrapasse, neste momento, um milhão de hectares.

O director para a África Ocidental do Programa Alimentar Mundial (PMA), Chris Nikoi, alertou que as famílias também se encontram «no limite» devido a situações de conflito, ao colapso económico resultante dos efeitos da pandemia covid-19 e ao aumento drástico dos preços dos produtos básicos. Desta forma, as inundações «agem como um factor multiplicador da miséria», tornando-se «a gota de água para as comunidades que mal se conseguem manter à tona.»

Este «encadeamento» de crises deixou 43 milhões de pessoas com graves problemas alimentares nas épocas de maior escassez, nomeadamente entre Junho e Agosto, e o PMA teme que a situação se agrave nos próximos meses. As previsões meteorológicas antecipam um nível de chuvas intensas na parte ocidental do continente.

«Fortalecer a resiliência e promover a adaptação climática é essencial para antecipar problemas climáticos, restaurar ecossistemas degradados e proteger comunidades vulneráveis do impacto do clima externo», explicou Nikoi, cuja agência já lançou a implementação de medidas de emergência em vários dos países mais afectados daquela região.

