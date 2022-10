Farmacêuticos comunitários, onde andam?

Entornointeligente.com /

Ano após ano, as vagas para o Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas vão aumentando, aumentando também o número de farmacêuticos recém-formados. Destes, a grande maioria tem a primeira experiência profissional como farmacêutico comunitário. Curiosamente, assiste-se cada vez mais à procura por parte de farmácias de oficina de farmacêuticos.

Porquê? Porque a nova geração de farmacêuticos tem cada vez mais a mente aberta para outras saídas profissionais. A maioria dos farmacêuticos comunitários sentem-se estagnados na carreira e com remunerações não compatíveis às funções, aliando-se horários pouco flexíveis que não permitem uma conciliação com a vida pessoal. O método de trabalho clássico e inflexível das farmácias afasta cada vez mais os recém-formados, que, muitas vezes, deixam de lado a vontade de comunicar e de servir os seus utentes com cuidados farmacêuticos para ingressarem em empregos com melhores condições salariais e com liberdade de tempo e de espaço.

Esta situação cada vez é mais preocupante. Sem os farmacêuticos nas farmácias o SNS entrará (ainda mais) em colapso . Os farmacêuticos foram, e são, uma bóia de salvação do SNS. Exemplos? Permitem que não falte medicação de uso crónico a pessoas que não conseguem renovação do receituário, evitando assim várias idas às urgências. Têm um papel activo na vacinação, aliviando as grandes filas no centro de saúde. Revêm, diariamente, terapêuticas, identificando duplicação de medicação e interacções graves. Determinam parâmetros bioquímicos, ajudando na detecção precoce de diversas patologias. Fazem inúmeros testes rápidos de antigénio à SARS-CoV-2, muitas vezes sem condições de trabalho, expondo-se a diversos riscos.

No entanto, estas acções não são reconhecidas nem pelo actual governo, nem pelas gerências de inúmeras farmácias, deixando um descontentamento que perpetua e se acentua ao longo dos anos. Nós, farmacêuticos comunitários, temos, pelo menos, cinco anos de estudo e lidamos diariamente com a saúde das pessoas, sendo, muitas vezes, o primeiro e o único contacto que estas têm com profissionais de saúde. Dessa maneira, exigimos ser tratados como tal, com condições dignas e com respeito.

A possibilidade de melhor remuneração e reconhecimento depende da farmácia e do meio em que se insere. A ideia enraizada de que o farmacêutico é um mero vendedor de medicamentos tem de cair, assim como a ideia de que o aconselhamento farmacêutico é suficiente para nos destacarmos.

O farmacêutico comunitário tem de ser reconhecido pelos serviços que presta e que poderá vir a prestar, tendo o SNS que reconhecer a importância e as mais-valias das intervenções farmacêuticas e, desse modo, proceder à remuneração devida das mesmas.

Talvez com mais reconhecimento, possibilidade de progressão e com maior flexibilidade horária que permita um equilíbrio entre vida profissional com pessoal, os farmacêuticos comecem a olhar para a farmácia comunitária com outros olhos. Por agora, estamos cansados.

