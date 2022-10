Dall’ambasciatore Beltrame il benvenuto al convegno «Risorgimento italiano come itinerario europeo» a Vienna (audio notizia)

Entornointeligente.com /

L’ambasciatore d’Italia a Vienna, Stefano Beltrame nel discorso d’apertura del convegno «Il Risorgimento italiano come itinerario europeo. Europa e nazioni nell’Ottocento: Italia, Austria e Francia» ha voluto ricordare come «per costruire un’Europa sempre più solida è importante poter partire da una lettura condivisa della storia. Questo è il terzo appuntamento di riflessione congiunta sulla storia comune tra Italia ed Austria, stavolta allargato anche alla Francia, come è giusto che sia quando si parla dell’Ottocento».

Tra i relatori al convegno, oltre a Gilles Pécout, ambasciatore di Francia a Vienna, esperto di storia italiana e celebre biografo di Camillo Benso Conte di Cavour, anche Andreas Gottsmann, direttore dell’Istituto storico austriaco di Roma. Durante l’incontro, moderato dall’ambasciatore d’Italia presso l’OSCE, Stefano Baldi, gli interlocutori hanno espresso i punti di vista italiano, austriaco e francese sul Risorgimento, e il punto di vista del movimento politico, culturale e sociale che promosse l’unificazione d’Italia.

