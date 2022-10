«Cuando me lo diagnosticaron no lo gestioné bien»

Entornointeligente.com /

Como cada año, el evento de Ausonia para luchar contra el cáncer de mama ha contado con famosos de todo tipo que se han puesto el tradicional pañuelo rosa para unirse esta causa. Y Chenoa ha sido una de ellas.

Junto a rostros como Terelu Campos, Almudena Cid, Ana Locking, Marta Sánchez o Virginia Torrecilla, la cantante ha posado en el acto de la marca y, en declaraciones a Pronto , se ha sincerado sobre el cáncer de útero que padeció a los 23 años .

«Podemos tener esperanzas, porque pronto nos dirán que tenemos la cura», ha declarado, esperanzada, a la revista. «Cuando me diagnosticaron cáncer no lo gestioné bien. Me recuerdo muy joven y asustada. Iba sola y no se lo dije a nadie «.

Sin embargo, la artista de 47 años, que está presentando un late night en Europa FM y pronto estrenará la décima temporada de Tu cara me suena , ha asegurado que su madre se dio cuenta de que le pasaba algo .

«Un día fui a una revisión y, de repente, de la consulta salió ella . Se habían equivocado y habían llamado a mi madre», ha narrado. «Así se enteró. Me ayudó muchísimo».

Chenoa ha contado que le detectaron el cáncer «en una citología normal» y, afortunadamente, le quitaron todo en el quirófano: » No necesité quimio ni nada «.

Aun así, con estos problemas de útero, ha tenido que aguantar durante años preguntas sobre la maternidad : «Estuve 20 años esquivando la cuestión, pero la prensa nunca me entendió. Incluso después de contarlo, me lo han vuelto a preguntar».

