Conozca los ganadores del Balón de Oro 2022

Alexia Putellas y Karim Benzema han sido coronados como ganadores del Balón de Oro 2022 en la ceremonia anual de entrega de premios de fútbol celebrada en París.

Putellas retiene su título de mejor jugadora del mundo después de liderar al Barcelona en la consecución de un nuevo título español, marcando 18 goles en el proceso. El Barça ganó los 30 partidos de liga y también la Copa y la Supercopa de España, pero perdió la final de la Liga de Campeones femenina contra el Lyon y se perdió la Eurocopa tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior.

Benzema ha ganado el premio masculino por primera vez después de conducir al Real Madrid al título español y a su 14ª Copa de Europa. El delantero de 34 años marcó 27 goles en la Liga y fue también el máximo goleador de la Liga de Campeones con 15. Diez de esos goles llegaron en las fases eliminatorias, incluidos sendos tripletes contra el París Saint-Germain y el Chelsea.

Estoy muy contento de volver aquí», dijo Putellas. «Ganar el año pasado me empujó a querer ser aún mejor. Sin mis compañeros, esto no habría sido posible. Quiero dar las gracias a los entrenadores y al cuerpo técnico que me ayudan a mejorar cada día.»

Beth Mead quedó segunda en la votación femenina tras llevar a Inglaterra a la gloria en la Eurocopa 2022. La delantera del Arsenal marcó seis goles y añadió cinco asistencias para ganar la bota de oro y el premio a la mejor jugadora del torneo.

La delantera de Australia y del Chelsea, Sam Kerr, quedó tercera, por delante de la centrocampista de Alemania y del Wolfsburgo, Lena Oberdorf. La compañera de Putellas en la selección española y del Barça, Aitana Bonmatí, completó los cinco primeros puestos.

Sadio Mané, que dejó el Liverpool por el Bayern de Múnich este verano, quedó segundo en la votación masculina y ganó el premio Sócrates por su labor benéfica en Senegal. El creador de juego del Manchester City, Kevin De Bruyne, quedó tercero, su mejor puesto hasta la fecha, por delante de Robert Lewandowski y Mohamed Salah.

Robert Lewandowski fue cuarto, Mohamed Salah quinto y el delantero del PSG Kylian Mbappé sexto.

Thibaut Courtois ganó el trofeo Lev Yashin al mejor portero del mundo y se situó séptimo en la general, con sus compañeros del Real Madrid Vinícius Júnior y Luka Modric en octavo y noveno lugar. Erling Haaland (10º) entra por primera vez en el top 10 masculino.

El centrocampista de la selección española y del Barcelona Gavi ganó el trofeo Kopa al mejor jugador masculino sub-21, tras el éxito de su compañero Pedri la temporada pasada. El Manchester City fue nombrado club del año después de que el equipo de Pep Guardiola ganara su cuarto título de la Premier League en cinco temporadas.

Los cambios en el formato de los premios, organizados por la revista France Football, supusieron que, por primera vez, las actuaciones se juzgaran a lo largo de la temporada 2021-22 en lugar del año natural. El jurado masculino también se redujo de 170 a 100, y 50 jueces para el premio femenino.

