Dino Buzzati, nato a Belluno, ma conosciuto e tradotto in tutto il mondo, è stato giornalista e scrittore fortemente legato alla sua terra di origine, una terra che, grazie alla sua opera, ha viaggiato e «viaggia nel mondo». E così «La terra bellunese viaggia nel mondo con Dino Buzzati» è il titolo del congresso organizzato dall’Associazione Bellunesi nel Mondo, con la sua Biblioteca delle migrazioni e in collaborazione con l’Associazione Internazionale Dino Buzzati, per il cinquantesimo anniversario della morte di uno dei più celebri figli del Bellunese, in programma sabato 22 ottobre.

A cura di Patrizia Dalla Rosa, responsabile della Ricerca del Centro Studi Buzzati, l’incontro affronterà la traduzione e diffusione all’estero dei lavori dello scrittore, in particolare nei Paesi in cui sono presenti consistenti comunità di emigrati, come Argentina, Messico, Venezuela, Brasile, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Stati Uniti, Inghilterra, Australia, Sudafrica e Canada.

Nel corso dell’evento verranno proposte alcune letture di brani buzzatiani a cura del Gruppo «Voci di passaggio».

