Bolsonaro desató polémica en Brasil tras comentarios sobre adolescentes venezolanas

Entornointeligente.com /

Los comentarios del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre unas adolescentes venezolanas, que generaron malestar en redes sociales, obligó al mandatario a realizar una retransmisión en vivo la madrugada de este domingo, donde acusó al Partido de los Trabajadores (PT) de tergiversar sus palabras.

El viernes pasado, en un «podcast», el dirigente brasileño habló sobre la vida de los venezolanos en Brasil y recordó una visita que realizó a Sao Sebastiao, un barrio pobre en Brasilia, en 2021, y se encontró con varias adolescentes de entre 14 y 15 años.

Bolsonaro dijo que se generó «un clima» para interactuar con las jóvenes, una expresión con la que, según la prensa, insinuó que las chicas se estaban prostituyendo.

«Estaba en Brasilia, en la comunidad de Sao Sebastiao, si no me equivoco, un sábado, en moto (…) Detuve la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas, tres, cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladitas», comentó.

Y continuó: «Vi que se parecían un poco. Se generó un clima, volví. ‘¿Puedo entrar a tu ¿casa?’ Entré. Había como 15, 20 niñas, un sábado por la mañana, preparándose, todas venezolanas».

Y preguntó: «niñas bonitas de 14, 15 años, preparándose un sábado ¿para qué? ¿Para ganarse la vida?».

«¿Usted quiere eso para su hija que no está escuchando aquí ahora? ¿Y cómo se llegó a ese punto? Con decisiones equivocadas», comentó en referencia a la posibilidad de que Luiz Inácio Lula de Silva, líder del PT, gane los comicios.

Bolsonaro, indignado

A menos de dos semanas de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales, las palabras de Bolsonaro fueron repudiadas en las redes sociales –muchos le acusaron de pedofilia– y entre sus opositores, lo que provocó que el mandatario realizase un intervención.

«El PT traspasó todos los límites», comentó Bolsonaro, quien denunció que la formación opositora «se mete» en su vida privada y «hacen barbaridades». El mandatario explicó que visitó la casa de las jóvenes acompañado de otras personas y que su equipo publicó aquel encuentro.

«Siempre combatí la pedofilia, siempre me opuse al régimen venezolano, acompaño con dolor el sufrimiento de las familias que salieron de Venezuela para Brasil», aseveró Bolsonaro, quien se mostró indignado.

En una petición ante el Supremo Tribunal Electoral (TSE), su equipo de campaña denunció que el discurso fue «gravemente descontextualizado».

El presidente del TSE, Alexander de Moraes, determinó que tanto Lula como otros miembros del PT eliminasen de sus redes los fragmentos en los que Bolsonaro aparece hablando sobre las jóvenes, así como cualquier otro contenido relacionado con este tema.

En medio de la polémica, el domingo por la noche se celebró el primer debate entre Lula y Bolsonaro antes del balotaje del 30 de octubre.

Al llegar al debate, el petista se limitó a decir que el presidente «actuó de mala fe» con las chicas. Por su parte, Bolsonaro criticó que se le ha acusado de «forma cobarde y sórdida de practicar la pedofilia».

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/BNoMZwKUeWk9GJtyJhjYL6

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Brasil: Bolsonaro supera expectativas y desafía los sondeos Lula y Bolsonaro definirán en segunda vuelta la presidencia de Brasil

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com