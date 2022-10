Así son los drones iraníes con los que Rusia está sembrando el terror en las ciudades ucranianas

Entornointeligente.com /

El alcalde Vitali Klitschko ha dicho que el bombardeo de hoy se produjo en oleadas sucesivas de 28 drones, en un intento de Rusia de evitar agotar sus reservas de misiles de precisión de largo alcance.

NEW VIDEO:

?? #Kyiv was attacked this night/morning with #Iranian Shaded-136 kamikaze drones. ??No valuable infrastructure was hit, but the damage is significant. #Ukraine? #UkraineWarNews #UkraineWar pic.twitter.com/5H6flU9uUS

— Tibolimon (@OMonteyne2) October 17, 2022

Cinco drones se hundieron en el propio Kyiv, dijo el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal. En la región de Kyiv, al menos 13 fueron derribados, todos ellos volando desde el sur, dijo un portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ihnat.

?? #Ukraine #Russia : Th? ?ô #Kyiv c?a Ukraina v?a tr?i qua thêm 1 ngày t?i t?, khi t? r?ng sáng ??n sáng hôm nay, drone t? sát c?a Nga liên t?c kh?ng b?.

Phía Ukraina nói có 28 drone Shahed-136 do Iran sx ???c tung vào Kyiv, 23c b? b?n h?. pic.twitter.com/WAbTqRIcQJ

— c0mmand0: tin t?c Ucraina/Ukraina -Nga/Russia (@c0mmand0_2022) October 17, 2022

Un fotógrafo de Associated Press que estaba filmando escenas matutinas de Kyiv captó uno de los drones en la cámara, su ala en forma de triángulo y su ojiva puntiaguda claramente visibles contra el cielo azul.

Zelenskyy, citando a los servicios de inteligencia ucranianos, alegó anteriormente que Rusia ordenó 2.400 de los drones Shahed de Irán. Rusia los ha rebautizado como drones Geran-2, que significa geranio en ruso. Una foto de los escombros de uno de los ataques del lunes, publicada por Klitschko, mostraba la palabra Geran-2 marcada en una aleta de cola destrozada.

Los drones contienen una carga explosiva y pueden permanecer sobre los objetivos antes de caer en picado hacia ellos. Sus explosiones despertaron a la gente el lunes por la mañana temprano. Entre ellos se encontraba Snizhana Kutrakova, de 42 años, que vive cerca de donde cayó uno de los drones.

