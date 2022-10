Aleska Génesis culpa a Miguel Mawad de la difusión de videos y fotos de ella «Esta vez sí siento que no debo mantener el silencio»

Entornointeligente.com /

La modelo venezolana Aleska Génesis envió un comunicado respecto a su vídeo filtrado en las redes sociales, culpando a su ex pareja de toda la polémica por la que ha tenido que pasar. A través de su historia de Instagram Aleska hizo saber a sus seguidores el terrible momento por el cual se encuentra pasando luego de que difundieran este video personal, agregando que no había hecho nada contra su ex Miguel Mawad para mantener todo tranquilo, sin embargo aseguró que lo sucedido es culpa del empresario y tiene que pagar por este acto machista.

En este caso, Aleska publicó « Lamentablemente como figura pública mi vida personal está al alcance de todo, especialmente cuando fotos, videos y textos privados son expuestos indebidamente en las redes sociales. Me he quedado callada muchas veces y aunque no puedo salir a desmentir cada vez que Miguel Mawad dice una mentira o pública imágenes privadas para tratar de intimidar y perjudicar, esta vez sí siento que no debo mantenerme en silencio».

Además, Génesis insiste en que estos es una venganza de Mawad por no haberle aceptado la propuesta de matrimonio y terminar su noviazgo con él, añadiendo que no pudo ser nadie más ya que este material lo tenía solo Miguel, quien por si fuera poco, lo envío también a sus amigos y familiares. Seguidamente, la modelo dijo que aunque sabe que su ex sufre de problemas emocionales y mentales no sabía que era capaz de llegar a este Acto cruel, ilegal y muy bajo.

Finalmente, aunque no dijo si emitirá una demanda para remediar los daños y evitar que esto siga sucediendo, Aleska concluyó que tiene fe de que en algún momento recibirá justicia.

View this post on Instagram

A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com