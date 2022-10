Acções de desobediência civil pelo clima aumentam — e já levaram a detenções de activistas portugueses

Entornointeligente.com /

Esta manhã, cerca de duas dezenas de elementos do Climáximo, grupo de activistas climáticos, protestaram à porta da sede da Galp, em Lisboa. Em causa estava » o papel das petrolíferas na crise do custo de vida e na crise climática​​ «, explicaram os ambientalistas num comunicado de imprensa. Três dos activistas estão agora detidos na esquadra de Benfica, que, ao PÚBLICO, diz que eles deverão comparecer em tribunal ainda hoje, segunda-feira.

