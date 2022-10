Xi muda foco da economia para a segurança da China

Entornointeligente.com /

O líder da China, Xi Jinping, deixou um aviso a Taiwan no seu discurso aos delegados do 20.º Congresso do Partido Comunista da China, a mais importante reunião do partido, que começou este domingo em Pequim e que deverá confirmar mais cinco anos de mandato para Xi.

A «questão de Taiwan é um assunto do povo chinês e deve ser resolvida apenas pelo povo chinês», disse Xi – a insistência dos EUA de que defenderiam Taiwan em caso de ataque e a visita recente da speaker da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi , a Taipé causou particular irritação em Pequim. A China, continuou Xi, fará esforços para esta resolução seja pacífica, acrescentou, mas nunca porá de lado a hipótese de usar a força.

Xi congratulou-se pela aprovação, em Hong Kong, de uma lei de segurança , que basicamente criminalizou a oposição ao regime e resultou no esmagar do movimento pró-democracia, diz o diário britânico The Guardian . A ordem foi restaurada, disse o líder chinês, «uma mudança para melhor» na região, que passou «do caos para a governação», citam as agências noticiosas.

«O rumo da História está a caminhar para a reunificação e o rejuvenescimento da grande nação chinesa. A reunificação completa tem de ser feita e pode, sem dúvida, ser conseguida», declarou o líder chinês, na frase em que foi mais aplaudido pelos 2000 delegados.

A ideia de «rejuvenescimento nacional» está no centro dos planos de Xi para a China.

No seu discurso de duas horas, sugeriu, segundo o Guardian , que o rumo da sua liderança , caracterizado por um maior controlo social, uma postura regional mais agressiva e a rivalidade com o Ocidente, vai continuar.

Xi defendeu também a política de «covid zero», que a China é neste momento o único país do mundo a adoptar e tem sido marcada por exageros que levaram a críticas e a grande descontentamento. Disse que esta política se irá manter, já que «põe as pessoas e as suas vidas acima de tudo o resto».

«Dada a tensão económica e social causada pela adesão a uma política de covid zero cada vez menos popular, o discurso de Xi pode soar defensivo a muitos cidadãos chineses, insistindo que o Partido tem como prioridade os seus interesses», comentou John Delury, professor de estudos chineses na Universidade Yonsei, de Seul (Coreia do Sul), à agência Reuters.

O professor de estudos de segurança da Universidade de Sydney Bates Gill viu o discurso como «dizendo ‘continuidade’ a toda a velocidade, mesmo que a economia interna e as relações internacionais enfrentem dificuldades crescentes». Mas para Gill «este discurso não teve o objectivo de ser um discurso de políticas», mas sim «de elogiar feitos passados e mostrar confiança».

Para Zhiwu Chen, professor de Finanças da Universidade de Hong Kong, há uma mudança muito significativa no discurso de Xi: «Tirar a ênfase do desenvolvimento económico e das reformas económicas», disse à Reuters. «Do 14.º ao 19.º congresso do Partido, o desenvolvimento económico foi, de cada vez, declarado explicitamente como a missão central do partido. Desta vez, não há essa menção. Em vez disso, há uma ênfase no desenvolvimento ‘completo’. Ou seja, o Partido vai dedicar os seus esforços não só ao desenvolvimento económico, mas também ao desenvolvimento político, social, ambiental e cultural.»

Ja Ian Chong, professor de Ciência Política de Singapura, comentou que nada se destacou no discurso, «o que é notável no sentido de estar de acordo com a ideia de que há um mundo instável e perigoso lá fora, de que Xi fala, e ele quer apresentar a China e a sua liderança como estável», cita a Reuters. «Notei um aumento da discussão da segurança, o que não é surpreendente porque em várias frentes a China tem hoje muito mais razões para se preocupar do que tinha há cinco anos».

Para John Delury, «o conceito central do discurso parece ter sido a segurança, uma palavra que Xi usou de várias maneiras para justificar não só a sua abordagem em relação à política externa, mas também à economia e à saúde pública.»

Em conclusão, para Delury: «Mao Tsetung prometeu tornar as pessoas revolucionárias. Deng Xiaoping prometeu torná-las ricas. Xi está a prometer mantê-las seguras.»

LINK ORIGINAL: Publico

