«Vértigo»: suspenso a 2.000 pies de altura

Después de un año de vivir un trauma en la montaña, Becky (Grace Caroline Currey) y Siloh (Virgina Gardner), dos expertas en escalada, deciden dejar el pasado atrás y emprender una nueva aventura en las alturas: subir la torre de televisión B67, abandonada en medio del Desierto de Mojave, al sur de California. Para cometer este atrevimiento tienen el mejor de los ánimos y comienzan a registrar la hazaña en sus redes sociales, desde el inicio. El problema es que, una vez que la historia comienza el final lleva puntos suspensivos: por un tema de deterioro de la infraestructura las dos chicas se ven imposibilitadas de regresar a tierra y comienzan a convertirse en dos sobrevivientes del aislamiento, las aves y las condiciones climáticas que las acechan a dos mil pies de altura.

Ese es el punto de partida de «Vértigo», una película que lleva el nombre de un clásico de Alfred Hitchcock para una historia completamente distinta, aunque también con muchas dosis de suspenso. La dirige el británico Scott Mann, ganador de London Sci-Fi Film Festival, en 2004, gracias a su cortometraje «Chaingangs». En su filmografía, Mann muestra una tendencia a construir historias en las que la carrera contra el tiempo se vuelve protagónica, tales como «Heist», en la que dirige a Robert De Niro, y «The Tournament», entre otras. En esta ocasión da, por primera vez, el heroísmo a dos protagonistas femeninas que, lejos de caer en los lugares comunes asociados al «empoderamiento» se muestran vulnerables y sobre todo verosímiles ante una situación tan extrema como la que plantea el filme. Dos grandes interpretaciones a cargo de dos jóvenes promesas de Hollywood. Grace Caroline Currey es ganadora del premio a la Mejor Actriz en Un Cortometraje, en el Downtown Film Festival de Los Ángeles, por «Journey to Abaddon», de Sheila Hart, además de haber trabajado en series como «Ghost Whisperer», «Revenge» y «Bones». Por su parte, Virginia Gardner tiene una prolífica carrera en la industria que incluye su participación en la serie «Glee», así como en «How to Get Away With Murder», y en la conocida saga «Halloween», protagonizada por Jamie Lee Curtis.

Detalles tras cámaras

Los productores de «Vértigo» habían optado originalmente por la conocida «green screen» (pantalla verde) o croma y emplear los clásicos efectos generados por computadora (C.G.I, por sus siglas en inglés: Computer Generated Imagery). Sin embargo, posteriormente, y para darle un toque de realismo a la película decidieron construir la parte superior de la antena en la cima de una montaña para que las actrices parecieran estar realmente a miles de pies sobre la tierra, cuando en realidad estuvieron a 100 pies de altura (30 metros sobre la superficie).

La Torre B67 que trepan las dos protagonistas no existe en la vida real, pero su infraestructura está inspirada en la verdadera torre de radio KXTV/KOVR, también conocida como la Sacramento Joint Venture Tower, ubicada en Walnut Grove, California, invadida ilegalmente por muchos escaladores a lo largo de los años, quienes la han escalado para lanzarse en paracaídas. Esta estructura forma parte de una lista de una rara colección de torres de transmisión de radio y tv muy altas.

Según el sitio web especializado en cine Imdb.com «Vértigo» contó con un presupuesto de 3 millones de dólares y, hasta la fecha, lleva acumulada en taquilla ganancias de más de 15 millones de dólares desde su estreno a escala mundial. En sitios web de crítica cinematográfica ha sido elogiada por la crítica, con 62 puntos sobre 100 en Metacritic.com y 78% de reseñas a favor en RottenTomatoes.com.

