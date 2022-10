Venezuela: ¡El país con una oposición política rancia!

Entornointeligente.com /

Mi pasión por Anzoátegui, y Venezuela: «Escribe que algo queda» de Kotepa Delgado. Hoy tomo prestado el título de una de las columnas semanales que Kotepa Delgado, periodista y político venezolano, escribió desde 1973 en el Diario El Nacional: «Escribe que algo queda»…y esto lo hago porque de corazón, quiero pensar que cada vez que escribo mi columna «Auditórium en www.aporrea.org » algo quede en la mente de todos los que me leen, y es la única manera de dejar constancia de mis pensamientos, ideas y propuestas, donde todo quede escrito.

Fin de la cita.

Edgar Perdomo Arzola.

Alerta: No he visto a ningún líder político opositor ni del gobierno analizar el desbastador caos económico híper inflacionario, con un dólar bordeando los 9 bolívares, y el excesivo y usurero cobro de impuestos en dólares, al comercio por parte de alcaldes opositores, cuyos comerciantes luego los trasladan al pobre pueblo consumidor, y que atentan, contra las medidas que refuerzan la protección social por parte del gobierno nacional. Hoy los municipios en manos de alcaldes opositores son los más caros de la historia. Estos alcaldes opositores han: «desempolvado la lucha de clases al revés» violando las leyes, y la constitución nacional. «No tratan de promover la riqueza, sino de profundizar la pobreza». Los altos impuestos tributarios en dólares han profundizado la crisis, y la especulación en muchos municipios del país, donde se nota la desfachatez atorrante, en la corrupción de ciertos alcaldes.

Estos alcaldes opositores están gobernando de manera «irresponsable» sin pensar que «las decisiones que toman hoy en esos municipios afectan a las futuras generaciones» y el gobierno de Maduro no se ha dado cuenta, que estos alcaldes están confundiendo el «Estado del Bienestar» con «el bienestar de sus bolsillos». Fin del alerta.

Tener una columna de opinión no es fácil, sobre todo cuando muchos creen que el dinero lo compra todo.

Juan Guaidó, y el futuro de su auto conspiración. Las ideas del interino presidente bufón de turno, si mal nos va con sus idioteces, son a simple vista la vulgar actuación de un comodín. Las de su gabinete, y embajadores de pacotilla, al menos las que se expresan en público, también son el hazme reír, del liderazgo político internacional.

En su etérea Asamblea Nacional del 2015, desde sus lapidas sus representantes promulgan las mismas estupideces. Todos sin excepción enarbolan una política con olor a naftalina que emana desde un poder Ejecutivo fantasma. Muchos de sus acólitos, y otros de su agrupación hoy convertidos, en sapos, soplones, y alacranes, han pasado por los mismos partidos de la corrupción que su líder Guaidó, muchos de ellos son herederos de los mismos vicios de la rancia, y corrupta política venezolana: hacen lo que se les pida sin chistar; parásitos –si no son todos– nunca proponen algo a título personal o diferente a la línea que se les dicta desde el Gobierno Nacional.

No por nada las pre candidaturas sorpresas a las primarias opositoras para el 2024, en la contienda del chiripero de partidos que la conforman, esta la de un alacrán, y sus secuaces, que han militado en una cantidad de partidos que se puede contar con los dedos de las manos, los votos que han sacado.

En la oposición los líderes tienen una imagen mediocre, y anticuada. Pero basta con escucharlos para comprender que no son indistintos a sus contrapartes: conforman la misma política obsoleta, y periclitada que nos ha dominado durante décadas.

Los gestos, las palabras, la manera de expresarse son algunas de las formas en las que esto se revela. Tragedia de Las Tejerías, deportación de venezolanos de USA, hacia México, pero eso si metidos en lujosas camionetas, con vestimentas a la moda de ultima gama que son, el abominable símbolo de las cúpulas podridas partidistas.

Ni se diga de los «recién incorporados nuevos valores opositores» políticos. Si acaso el joven del lápiz cuando aparece en escena, cargando siempre con los mismos lastres inmorales de la corrupción. En los programas de radio y televisión donde invitan a esos «nacientes cuadros opositores» se ven las mismas ideas periclitadas expresadas de la misma forma, salvo porque quienes las emiten tienen hoy menos arrugas en la frente.

A pesar de ser jóvenes ya vienen contaminados con el germen de la corrupción, son los nuevos ideólogos, pero con las viejas prácticas de las malas mañas. No sólo en cuanto a propuestas, sino en cuanto a sus actos, en programas de radio, televisión y redes sociales. Políticos noveles que actúan como si el Alacranato siguiese en boga, en las alcaldías donde ejercen el poder.

Ninguna propuesta contraria a las ideas del gobierno bolivariano, y de la política nacional porque son unos expertos jalando bolas, Venezuela es desde hace varios años un país de jóvenes. Jóvenes sumidos en la frustración ante la falta de oportunidades, jóvenes sin acceso a una educación de calidad. Jóvenes que viven en la pobreza, jóvenes que ven en la emigración por el Darién, la única salida a sus penurias, ante la imposibilidad de ascenso social con trabajos dignos. No por nada da dolor, ver muchos a la espera de las burusas de las remesas, por parte de los familiares que se quedaron para sobrevivir, de parte de aquellos que emigraron por no encontrar futuro en su país, aunque la tristeza, y el dolor, les pasen kilómetros por encima.

Por eso los jóvenes que hoy siguen en Venezuela, no se sienten representados por este liderazgo opositor, que no hace oposición. Al menos no políticamente, si al caso vamos. No tienen líderes que entiendan o expliquen sus problemas, no tienen parlamentarios que los intenten resolver. A lo más que pueden aspirar es a un presidente interino cuya solución es intentar convertirlos en escorias humanas. Guaidó es un garbanzo de paja peluda, dicho sea de paso.

Nada de esto cambiará en el corto plazo. Como no cambió en las elecciones regionales del 2021, y por lo que se ve ni en la presidencial del 2024. La oposición se presentará en ese año electoral presidencial, con un eslogan similar al que diario sirve de burla en redes, con el trillado mantra de: «elecciones libres, y transparentes, la misma cantaleta». El gobierno insistirá en que sus ideas revolucionarias son el camino al progreso.

Y mientras tanto nuestra política de baja estofa, y de albañal, sólo atraerá a los mismos idiotas de siempre.

Políticos opositores jóvenes, sin duda son la gran mayoría de candidatos, pero con unas ideologías esclerosadas, así de rancias, putrefactas, y corrompidas, igual que la de sus predecesores Ramos Allup, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Bernabé Gutiérrez, Morel Rodríguez etc.

